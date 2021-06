Pronostic Turquie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Turquie se reprend face au pays de Galles

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Turquie – Pays de Galles :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très bonne ces derniers mois, la Turquie s’est montrée décevante lors du match d’ouverture de l’Euro face à l’Italie (3-0). Pris par l’enjeu, les Turcs ont été méconnaissables, eux qui avaient tenu tête aux champions du monde français lors des éliminatoires pour cet Euro et qui avaient brillamment dominé les Pays-Bas en mars pour le début des qualifications pour le Mondial 2022. Habituellement solide, la charnière centrale composée de Demiral, buteur contre son camp, et du Fox de Leicester Söyüncü est passée au travers de son match. Devant, Burak Yılmaz a été discret, peu aidé par ses coéquipiers qui l’ont très peu servi. Largement dominés dans la possession (39% de possession), les Turcs devraient connaître une rencontre totalement différente face au jeu plus direct du pays de Galles. Çalhanoğlu, Karaman, Yazıcı (qui pourrait être remplacé par Ünder) ou Kahveci devraient avoir davantage le ballon et faire étalage de leurs qualités techniques pour servir Yılmaz dans de bonnes conditions. Avec cette première défaite, les Turcs sont presque obligés de s'imposer face au pays de Galles.enchez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le pays de Galles est aussi dans la nécessité de prendre des points lors de cette rencontre. En effet, les Gallois affronteront une Italie qui semble bien supérieure lors de la dernière journée. Demi-finaliste de l’Euro 2016, la sélection britannique a été plutôt heureuse lors de son match face à la Suisse. Largement dominée par la Nati, les Gallois ont profité du manque d’efficacité des attaquants suisses et d’une offrande des Helvètes pour égaliser (1-1). Ce point heureux fait le bonheur des hommes de Rob Page, conscients qu’ils devront élever leur niveau de jeu pour se qualifier, à l’image de Gareth Bale, hors sujet face à la Suisse. Le joueur appartenant au Real Madrid a été très discret, alors qu’il est habituellement très performant en sélection. Pour cette opposition entre deux sélections qui jouent gros pour la qualification, la Turquie devrait être en mesure de s’imposer face à un pays de Galles qui semble moins talentueux.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOTEURO"avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Turquie Pays de Galles détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !