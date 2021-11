Pronostic Troyes Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Saint-Etienne avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Rennes - Montpellier chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion de Ligue 2 en titre, Troyes a retrouvé l’élite du football français. L’équipe entraînée par Laurent Batlles, passé par Sainté, a pour seul objectif de se maintenir. Après 13 journées, ses protégés pointent à la 14place avec un seul point d’avance sur le premier relégable, Bordeaux, et 4 sur l’AS Saint-Etienne, avant-dernière. Cette opposition face aux Verts est donc cruciale pour le maintien. Lors de la dernière journée, les Troyens ont subi une déroute à Bollaert face à une équipe lensoise qui marche sur l’eau en ce moment (4-0). Cependant, avant cela les Troyens avaient aligné une très bonne série de résultats avec deux victoires face à Nice (1-0) et Reims (1-2) pour un nul contre Rennes (2-2). A domicile, l’ESTAC reste sur 4 matchs sans la moindre défaite et compte bien décrocher un résultat face aux Verts.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne vit une saison de tous les dangers. En effet, les Verts souffrent depuis le début de saison et se retrouvent dans la zone de relégation. 19du championnat, les Stéphanois comptent 3 points de retard sur le premier non relégable mais ont également une différence de buts largement défavorable. Après avoir connu mi-octobre une lourde défaite à Strasbourg (5-1) où ils ont évolué pendant plus d’une mi-temps en infériorité numérique, les Verts ont un peu relevé la tête en accrochant des nuls face à Angers (2-2) et Metz (1-1). Lors de la dernière journée, les Stéphanois ont enfin décroché leur premier succès dans le derby face au promu clermontois (3-2). Les hommes de Puel ont même réalisé un exploit puisqu’ils ont remporté un match dans lequel ils étaient menés de 2 buts à 12 minutes de la fin. L’ASSE espère que ce succès sera le déclic recherché. Avec 7 buts inscrits dont un exceptionnel face à Metz, Wahbi Khazri est l’homme fort de l’attaque de la formation du Forez. Dans cette opposition entre deux équipes en quête de points, on pourrait voir comme lors des 5 dernières rencontres des Verts des buts de chacun côté.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(468€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(895€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !