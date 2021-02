Pronostic Troyes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes, des allures de Ligue 1 face à Ajaccio

Depuis la mi-septembre, Troyes réalise un parcours exceptionnel, avec seulement 2 défaites subies en 20 journées disputées. Ces revers ont été concédés sur le terrain de deux équipes engagées dans la course aux play-offs, Grenoble et Clermont. Réguliers, les hommes de Laurent Batlles occupent logiquement la tête du classement avec 3 points d'avance sur leur duo de poursuivants, composé de Toulouse et Clermont. Le week-end dernier, l'ESTAC a été contrainte de partager les points face à une formation valenciennoise performante depuis le début d'année 2021. Les Troyens ont certainement des regrets puisqu'ils ont concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu. Dans son stade de l'Aube, l'ESTAC possède le meilleur bilan de Ligue 2 pour les matchs disputés à domicile, avec 10 victoires et 3 nuls.

De son côté, Ajaccio a eu du mal à lancer sa saison de Ligue 2, certainement contrarié par l'issue du précédent exercice, stoppé par le contexte sanitaire, alors que l'ACA espérait monter en L1. Néanmoins, les Ajacciens ont réussi à se ressaisir à partir de la fin octobre pour se replacer dans le ventre mou du championnat, grâce à une excellente série de résultats. Plus récemment, pas aidé par un calendrier démentiel qui lui fait affronter successivement Auxerre, Toulouse, Clermont et Troyes, le club corse a logiquement perdu de précieux points face à des équipes luttant pour la montée en L1. En effet, tenu en échec à domicile par l'AJA (0-0), Ajaccio s'est incliné au Stadium face au TFC (3-0) avant de subir l'efficacité auvergnate du Clermont Foot (0-2) à François-Coty. Ce week-end, la mission s'annonce encore plus ardue face au leader de Ligue 2, Troyes. Impressionnant depuis de nombreuses semaines et sur une série à domicile de 7 victoires et 1 nul face à Toulouse, Troyes devrait faire un pas supplémentaire vers la Ligue 1 en s'imposant face à Ajaccio, en difficulté face aux « gros ».