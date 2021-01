Pronostic Toulouse Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse – Clermont, duel au sommet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse – Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 22journée de Ligue 2 nous offre plusieurs affiches de haut tableau, dont un alléchant Toulouse-Clermont. Ces deux formations sont certainement ce qui se fait de mieux en Ligue 2 actuellement. En effet, le TFC occupe la 2place du classement avec deux points de retard sur Troyes, le leader, et 2 de plus que son adversaire du jour qui est 3. Les hommes de Garande réalisent quasiment un parcours sans faute depuis leur mauvais départ, et leurs deux défaites consécutives. Seul Valenciennes lors des 20 derniers matchs disputés est arrivé à battre le club haut-garonnais. Le week-end dernier, les Pitchounes avaient un déplacement compliqué dans le Doubs pour affronter une formation sochalienne solide. Dans un match équilibré, la réussite actuelle des Toulousains a fait la différence pour décrocher une précieuse victoire (0-1). De plus, le TFC s’est également qualifié pour les 32de finale de la Coupe de France où il retrouvera Bordeaux pour un derby de la Garonne.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Toulouse s’attend à un match difficile face à une équipe clermontoise en grande forme. Les Auvergnats produisent avec le TFC l’un des plus beaux jeux de Ligue 2. La différence majeure entre ces deux formations vient du banc de touche, où Gastien semble avoir moins de munitions que Garande. Les Clermontois sont pour le moment épargnés par les blessures et suspensions, ce qui leur permet d'avancer tranquillement vers les play-offs. Les partenaires de Magnin restent sur 8 journées sans la moindre défaite et viennent de s’imposer face à Auxerre (1-0), autre concurrent direct, au Gabriel Montpied. Lors de cette rencontre face à un autre barragiste, le club auvergnat s’est montré entreprenant et aurait dû alourdir à plusieurs reprises le score. Le Clermont Foot reste sur 5 journées sans le moindre but encaissé. Dans ce duel de formations en confiance, Toulouse semble à l’heure actuelle un cran au-dessus de toutes les équipes, et pourrait tenir au moins le nul pour cette rencontre qui devrait voir moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !