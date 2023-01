Pronostic Toulouse Brest : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enchaîne face à Brest

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Toulouse - Brest avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en Ligue 1 après 2 saisons passées en L2, Toulouse vise le maintien. La formation haute-garonnaise est actuellement en train de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Les hommes de Philippe Montanier se trouvent en 12position avec 8 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que le Stade Brestois. En cas de succès ce samedi, Toulouse réussirait un joli coup dans l’optique du maintien. Humilié au Vélodrome (6-1) par l’OM pour la reprise des compétitions officielles après coupe du Monde, Toulouse a su repartir de l’avant en dominant Ajaccio (2-0) au Stadium. En milieu de semaine, les Toulousains ont encore frappé face à un adversaire direct avec une large victoire à Auxerre (0-5). De plus, les Hauts-Garonnais disputeront les 16e de finale de la Coupe de France après leur victoire face à Lannion (1-7).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Brestois n’est pas dans la même dynamique. En effet, le club breton ne s’est imposé qu’à 2 reprises lors des 15 dernières journées, face à Troyes mais aussi sur la pelouse de Clermont. Après l’intérim assuré par Bruno Grougi, Brest est désormais entre les mains d’Eric Roy. Pour ses débuts dans son nouveau club, l’ancien consultant a vu ses protégés s’imposer face à Avranches en Coupe de France (0-2). Ensuite, en milieu de semaine, les Brestois ont dû se contenter du nul à domicile face à une formation lilloise dans la course aux places européennes (0-0). Les Bretons restent sur 2 défaites en déplacement, à Nice et Monaco (1-0). Performant à domicile (7meilleure équipe de Ligue 1), Toulouse pourrait accroître son avance sur la zone de relégation en prenant le dessus sur Brest.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Brest encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !