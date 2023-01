Pronostic Torino Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino logiquement face à l'Hellas Vérone lanterne rouge

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Torino Hellas Vérone avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une saison dernière compliquée, le Torino rêve de rejouer les places européennes. 9de Serie A, lessont seulement à 6 points de la 6place occupée par l'Atalanta. Le Toro avait très bien terminé sa première partie de saison, avec une qualification pour les 8de Coupe d'Italie, et 3 victoires obtenues sur les 5 dernières journées de championnat (pour 1 défaite chez un Bologne retrouvé et 1 bon nul sur la pelouse de la Roma). A domicile, le Torino reste sur 3 victoires consécutives toutes compétitions confondues (Cittadella, Milan et Sampdoria).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Hellas Vérone est tout simplement la lanterne rouge de ce championnat italien. En 15 journée, le club véronais n'a pris que 5 points en raison d'un bilan famélique d'1 victoire, 2 nuls pour 12 défaites ! Malgré un changement d'entraîneur en cours de saison, le Hellas avait terminé avant la Coupe du Monde par une série de 10 revers consécutifs. Un 11pourrait très bien avoir lieu ce mercredi chez une équipe du Torino intéressante.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Hellas Vérone encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !