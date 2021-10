Pronostic Torino Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino se donne de l’air face au Genoa

Si la conquête pour le titre fait rage dans le haut de tableau en Serie A entre les grosses cylindrées, la lutte pour le maintien est également intense puisque seulement 5 points séparent le 10, l'Udinese, de la lanterne rouge, la Salernitana. Après 8 journées, le Torino se trouve en 12position avec 8 unités au compteur soit 2 de plus que le premier relégable, qui n'est autre que le Genoa. Les partenaires d'Andrea Belotti restent sur deux revers consécutifs face à de gros adversaires, la Juventus (1-0) et le Napoli (1-0). Néanmoins, les Turinois ont livré une belle résistance face à la Vielle Dame et contre les Napolitains. Avant cela, le Toro avait signé une série de 4 matchs sans la moindre défaite avec notamment des succès sur la Salernitana (4-0) et surtout sur la pelouse de Sassuolo (0-1). Au rayon des bonnes nouvelles, Zaza et Belotti ont fait leur retour sur le banc face au Napoli et devrait être sollicité ce vendredi face au Genoa. De son côté, la formation génoise lutte depuis plusieurs saisons pour se maintenir en Serie A. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Ballardini devraient de nouveau lutter pour sauver leur place. En effet, après 8 journées disputées, le Genoa se trouve déjà dans la zone de relégation avec une 18place. Le week-end dernier, le Genoa a affiché un très bel état d'esprit pour revenir au score face au Sassuolo (2-2). En effet, menés de 2 buts, les Génois ont recollé grâce à Destro et au premier but du Mexicain Vasquez. Depuis le début de la saison, l'ancien de la Roma Mattia Destro s'est mis en évidence avec 5 buts. Privé de victoire depuis 5 rencontres, le Genoa s'était même incliné chez la lanterne rouge, la Salernitana, lors de son dernier déplacement. Sur les dernières rencontres, A domicile, le Torino devrait confirmer ses bonnes prestations face à la Juve et le Napoli en s'imposant face au Genoa.