Pronostic Suède Pologne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Une Suède solide face à la Pologne

A défaut de se montrer séduisante, la Suède assure l'essentiel sur le terrain en prenant des points à chaque rencontre. Largement dominée par l'Espagne lors du premier match, la sélection suédoise a tenu bon. Elle a été toute heureuse de décrocher le point du nul (0-0) et aurait même pu s'imposer sur l'une de ses rares opportunités. Ensuite, les Suédois ont dominé difficilement la Slovaquie (1-0) grâce à un penalty d'Emil Forsberg en fin de rencontre. Avec 4 points au compteur, la Suède occupe la première place du groupe alors qu'au niveau du jeu, elle n'a pas montré grand-chose. En revanche, elle est toujours ultra-solide, et peut compter devant sur le jeune Alexander Isak, percutant offensivement. Articulé autour d'un Lindelöf très solide lors des deux premiers matchs de cet Euro, les Suédois attendent la moindre erreur de leurs adversaires pour planter une « banderille » . Les entrées de Quaison et Claesson en fin de match face à la Slovaquie ont rendu logiquement cette sélection suédoise plus dangereuse. Sur une excellente dynamique, la Suède a remporté 6 de ses 7 derniers matchs, pour un nul contre l'Espagne. De plus, lors de ses 7 dernières rencontres, les Suédois n'ont encaissé qu'un seul but, et c'était lors d'un match amical remporté face à l'Arménie (3-1).

Pour se qualifier à cet Euro, la Pologne a réalisé comme souvent un parcours quasiment impeccable dans les éliminatoires. En revanche, la situation se complique dès lors que les phases finales débutent. En effet, mis à part son quart de finale à l'Euro 2016, la Pologne a souvent été décevante lors des compétitions internationales, à l'instar du dernier Mondial russe, où elle n'était pas parvenu à sortir d'un groupe à sa portée (Sénégal, Colombie, Japon). Pour leurs débuts dans cet Euro, les Polonais n'ont pas rassuré leurs nombreux supporters en s'inclinant face à la modeste Slovaquie (1-2). Plombée par l'expulsion de Krychowiak, la Pologne n'est jamais parvenue à revenir dans le match. Face à l'Espagne ensuite, les hommes de Paulo Sousa ont tenu le nul (1-1) mais peuvent s'estimer heureux d'avoir pris un point. En effet, menés au score, les partenaires de Bednarek ont égalisé grâce à leur star, Robert Lewandowski. Muet jusque-là, le buteur du Bayern, a ouvert son compteur but dans une phase finale de compétition internationale. Sauvée par le poteau sur le penalty de Moreno, la Pologne conserve ses chances de qualification grâce à ce point pris. Jouée en Russie, cette ultime rencontre entre de solides Suédois et une équipe de Pologne décevante devrait se jouer sur des détails et nous offrir peu de buts, comme souvent avec les Vikings.