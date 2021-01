Pronostic Southampton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Nouvelle affiche fermée entre Southampton et Arsenal

Southampton et Arsenal se retrouvent en Premier League, quelques jours après leur confrontation en FA Cup. Samedi, les Saints se sont imposés au St Mary's Stadium sur le plus petit des scores (1-0), sur un but de Gabriel contre son camp. Les protégés de Ralph Hasenhuttl ont donc sorti le tenant du titre et affronteront Wolverhampton pour une place en quart de finale. Cette qualification vient confirmer une belle première partie de saison, avec une 10place au général. Les Saints se montrent toujours aussi solides mais ont plus de mal pour s'imposer, avec une seule victoire lors des 6 dernières journées. Positif au Covid, Danny Ings a effectué son retour dans le groupe lors du match de coupe face aux Gunners. Depuis le départ de la saison, Southampton s'est seulement incliné à 3 reprises à domicile et cela face à Tottenham et contre les 2 formations de Manchester.

Arsenal a donc rechuté lors d'un déplacement au St Mary. La défaite concédée face à Southampton a mis fin à une série de 6 matchs sans la moindre défaite du club londonien. Les ont connu une fin d'année 2020 difficile mais s'étaient bien repris en relançant une série à partir de leur succès important sur Chelsea à l'Emirates (3-1). Pour ce match de coupe, Mikel Arteta avait opéré plusieurs changements et devrait revenir à son XI titulaire pour ce match de Premier League. Aubameyang, Lacazette, David Luiz, Tierney, Saka ou Rowe-Smith notamment devraient effectuer leur retour. Cette rencontre s'annonce très serrée, entre deux formations assez proches (Arsenal se trouve 1 place et 2 points derrière Southampton au classement), et devrait se jouer sur un détail.