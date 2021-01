Pronostic Southampton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Arsenal en tenant du titre face à Southampton

Ce week-end, la Premier League laisse place aux 1/16de finale de la FA Cup, avec une affiche entre Southampton et Arsenal. Les Saints réalisent une excellente saison avec une 9e place, à égalité avec Chelsea, à seulement 4 points de la 5position détenue par Tottenham. Southampton se montre également intéressant dans le jeu produit, avec un Danny Ings, très performant sur le front de l'attaque. Malheureusement pour les Saints, leur meilleur buteur devrait manquer ce choc face à Arsenal, car l'international anglais a été testé positif à la Covid. En son absence, c'est l'ancien Gunner, Theo Walcott qui devrait mener les offensives des protégés de Ralph Hasenhuttl. A noter que Diallo, arrivé de Brest lors du mercato estival, prend de plus en plus de place au milieu de terrain. Son entente avec le très important Ward-Prowse fonctionne à merveille. En FA Cup, les Saints ont dominé Shrewsbury à domicile en milieu de semaine (2-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal a connu une première partie de saison compliquée en championnat, avec une décevante 10place, à 2 points de Southampton. En revanche, lesont été inspirés en Coupe puisqu'ils sont qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League mais aussi en FA Cup. Tenant du titre de cette compétition, Arsenal ne va pas galvauder ce trophée, comme il l'a montré au tour précédent. En effet, Arteta avait aligné une équipe très compétitive face aux Magpies de Newcastle avec de nombreux titulaires habituels, Leno, David Luiz, Tierney, Willian ou Aubameyang. Les Gunners ont cependant été contraint de disputer les prolongations pour se qualifier, grâce à l'entrée décisive d'Emile Smith-Rowe. Arsenal s'est bien repris lors des dernières semaines et est invaincu sur ses 6 dernières rencontres disputées (5 victoires et un nul). Les Gunners veulent profiter de ce momentum pour dominer une formation de Southampton, sans doute privée de son meilleur élément Danny Ings.