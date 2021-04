Pronostic Slavia Prague Arsenal : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Encore des buts des deux côtés entre le Slavia Prague et Arsenal

Le Slavia Prague a fait une belle opération à l'aller en égalisant en toute fin de match face à Arsenal grâce à son défenseur central Holes qui a répondu à l'ancien Lillois Nicolas Pépé (1-1). Souvent sous-cotée, cette équipe est pourtant sortie d'un groupe comprenant Leverkusen et Nice, et a également éliminé Leicester en seizième de finale (2-0 en cumulé) puis les Glasgow Rangers (1-3) en huitième. La saison précédente, le Slavia avait embêté le Barça, l'Inter et Dortmund en phase de poules de C1 malgré une élimination, et en 2019 les Tchèques avaient failli sortir Chelsea en 1/4 de C3, avant que le club londonien n'aille finalement chercher le titre. En championnat, le Slavia possède 17 points d'avance sur son premier poursuivant, et est quasiment déjà titré. Depuis plusieurs saisons, Arsenal se montre trop irrégulier, capable d'excellentes prestations comme de défaites incroyables. Comme un symbole, les Gunners ont subi la loi d'une équipe de Liverpool largement supérieure (0-3) il y a dix jours, mais ce week-end ils se sont imposés sur le même score face à la lanterne rouge Sheffield United. Pour atteindre ces quarts de finale, les hommes de Mikel Arteta ont remporté facilement un groupe à leur portée. Ensuite, les Londoniens se sont défaits de Benfica au terme d'une double rencontre spectaculaire (4-3 en cumulé). En huitième de finale, Arsenal a pris sa revanche sur l'Olympiakos également dans une double confrontation à buts (score final 3-2). Neuvième de Premier League et éliminé des 2 coupes anglaise, Arsenal joue sa saison sur cette Europa League et ne va se laisser faire par cette belle équipe du Slavia. Comme à l'aller, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.