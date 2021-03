Pronostic Schalke Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mayence enfonce Schalke 04

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Schalke Mayence chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Place forte du football allemand pendant de nombreuses années, Schalke se dirige tout droit vers la Bundesliga 2. La formation de la Ruhr avait échappé au pire l’an passé mais ne semble pas en mesure de se sauver cette saison. En effet, Schalke possède actuellement 9 points de retard sur le premier non relégable, le Hertha Berlin. De plus, les partenaires de Stambouli n’ont remporté qu’un seul match depuis le début de saison et possèdent les pires attaques et défenses du championnat. Lors des deux dernières journées, le club de la Ruhr a subi deux lourdes défaites face au Borussia Dortmund (0-4) et contre Stuttgart (5-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Mayence peut toujours se sauver puisqu’il ne compte qu’un seul point de retard sur le Hertha Berlin. De plus, les hommes de Svensson ont bien réagi lors des dernières rencontres avec notamment deux victoires importantes face à l’union Berlin (1-0) et sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (1-2). En revanche, Mayence s’est incliné à domicile face à Augsbourg le week-end dernier (0-1). Les partenaires de Niakhité ont pris 10 de leurs 17 points lors des 6 dernières journées de championnat. Mayence compte s’appuyer sur ce bon passage pour accrocher une victoire à Schalke qui les relancerait totalement pour le maintien. En regain de forme, Mayence devrait prendre le dessus sur une formation de Schalke qui semble avoir abdiquée.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor d’Arsenalavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Schalke Mayence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !