Pronostic Schalke Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Hertha Berlin fait un grand pas vers le maintien à Schalke

Avec seulement 13 points obtenus depuis le départ de la saison, Schalke va descendre en Bundesliga 2. Le club de la Ruhr avait déjà connu un exercice dernier décevant et n'a pas su relever la tête lors de cette nouvelle saison. En 31 journées de championnat, les partenaires d'Harit se sont inclinés à 22 reprises et n'ont remporté que 2 matchs. Schalke possède les pires bilans de la Ligue avec les plus mauvaises attaques et défenses (20 buts inscrits pour 80 concédés). Le week-end dernier, les hommes de Grammozis ont démarré pied au plancher à Hoffenheim pour rapidement prendre une avance de deux buts. Incapable de tenir un score, Schalke s'est écroulé en seconde période en encaissant 4 buts (score final 4-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Hertha Berlin a profité de ses matchs en retard pour sortir de la zone rouge. Les Berlinois ont notamment décroché une précieuse victoire face à Fribourg (3-0). Actuellement, le Hertha compte le même nombre de points que le Werder Brême et l'Araminia Bielefeld tandis que le FC Cologne n'est qu'à deux unités derrière. Depuis quelques semaines, les partenaires de Lucas Tousart se montrent nettement plus consistants. En effet, lors des 6 dernières journées les Berlinois ont aligné 4 matchs nuls face à l'Union Berlin, le Borussia Mönchengladbach, Mayence et l'Arminia Bielefeld, pour 2 victoires. Ce match en retard face à une lanterne rouge qui enchaîne les défaites est une excellente opportunité de se donner de l'air vis-à-vis du maintien, ce dont devrait profiter le Hertha Berlin.