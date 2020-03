Pronostic Schalke Bayern : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Allemagne

Le Bayern sur sa lancée à Schalke !

Ce mardi, Schalke reçoit le Bayern de Munich pour une place en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Le club entraîné par Wagner occupe actuellement la 6position du classement avec 8 points de retard sur la 5place occupée par le Bayer Leverkusen. Pour atteindre ce stade des quarts de finale, Schalke a successivement dominé Drochtersen/Assel, l'Arminia Bielefeld et le Hertha Berlin. Le club de la Ruhr n'est pas dans les meilleures dispositions à l'heure d'affronter le Bayern. En effet, les partenaires de Stambouli ont lourdement perdu leurs deux dernières rencontres face à Leipzig (0-5) et à Cologne (3-0) ce week-end. La bande à Wagner a remporté un seul match de championnat, en 2020 face à Gladbach. De son côté, le Bayern est lancé et enchaîne les victoires depuis le début du mois de décembre. Le bilan des 10 dernières journées de Bundesliga confirme la montée en puissance du club bavarois avec 9 victoires pour un seul nul (face à Leipzig). De plus, les Bavarois ont impressionné en Ligue des Champions avec un large succès obtenu à Chelsea (0-3) et une qualification quasiment assurée pour les 1/4. Ce week-end, les partenaires de Manuel Neuer ont été étincelants à Hoffenheim (0-6) dans un match en tous points incroyables. Le Bayern faisait sans Lewandowski et Coman, blessés contre les Blues, mais a pu compter sur un excellent Joshua Zirkzee. Le jeune attaquant néerlandais a signé déjà son 3but pour le Bayern en passant seulement 113 minutes sur le terrain. A ses côtés, Coutinho s'est également mis en évidence avec un doublé. Sur leur lancée, les Bavarois devraient s'imposer à Schalke et filer en demi-finale.