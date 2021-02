Pronostic Salzbourg Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Salzbourg énergisant face à Villarreal

Le Red Bull Salzbourg fait partie de ces formations des championnats moins renommés qui jouent régulièrement les différentes compétitions européennes. Cette saison, les Autrichiens sont tombés dans un groupe de Ligue des Champions relevé qui comprenait le champion en titre le Bayern Munich, l'actuel leader de la Liga, l'Atlético Madrid, et le Lokomotiv Moscou. Les hommes de Jesse Marsh y ont souvent réalisé des prestations intéressantes mais ont été punis par l'efficacité chirurgicale de leurs adversaires, mais sont tout de même parvenus à accrocher la 3place qualificative pour l'EL. Sur le plan national, Salzbourg a déjà pris les commandes du championnat avec 3 unités d'avance sur le Rapid Vienne. Le football autrichien revient progressivement à un niveau intéressant comme l'ont récemment prouvé les LASK, Wolfsberger ou la sélection nationale qui jouera le prochain Euro. Lors du dernier mercato, Salzbourg a perdu l'une de ses pépites, le hongrois Szoboszlai, parti rejoindre la maison-mère du RB Leipzig. Jesse Marsh peut en revanche toujours compter sur les excellents Berisha, Koita ou Daka.

De son côté, Villarreal est une valeur sûre du football espagnol. Les hommes d'Unai Emery se sont qualifiés brillamment en remportant 5 des 6 matchs disputés dans son groupe de C3 pour un seul nul. Tombé dans une poule largement à sa portée (Maccabi Tel Aviv, Sivasspor et Qarabag), le Sous-Marin jaune a parfaitement assumé son statut. En Liga, Villarreal occupe la 6place avec 9 points de retard sur le FC Séville, 4. Les partenaires d'Etienne Capoue sont moins bien depuis le début de l'année civile, ayant notamment traversé les 5 dernières journées de Liga sans le moindre succès. Le week-end dernier, le Betis Séville de Nabil Fekir est venu s'imposer au Madrigal (1-2) et a mis Villarreal sous pression dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes. Performant dans son stade et déjà au niveau en C1 en début de saison, Salzbourg a les armes pour s'imposer face à une formation de Villarreal, clairement moins bien lors des dernières semaines.