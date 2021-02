Pronostic Real Madrid Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad vient chercher un résultat à Madrid

Pas spécialement brillant depuis le début de saison, le Real Madrid fait le dos rond, mais se retrouve en ballottage favorable en Ligue des champions à la suite de son succès à l’aller à Bergame (0-1). Lesont profité de l’expulsion rapide d’un joueur de l’équipe italienne pour prendre le contrôle du match, sans se montrer pour autant dangereux. La libération est venue du meilleur élément du match, Ferland Mendy, qui a inscrit un très beau but de son pied faible. En Liga, le Real Madrid a progressivement refait son retard sur un Atlético de Madrid moins bien lors des dernières semaines. Les partenaires de Varane viennent de remporter leurs 4 dernières rencontres de championnat face à Huesca, Getafe, Valence et Valladolid. Actuellement, la Maison-Blanche compte 3 points de retard sur les, mais a disputé un match supplémentaire. Zidane est privé de nombreux joueurs, puisque Ramos, Marcelo, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Hazard ou Benzema sont absents.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Real Sociedad vient de se faire sortir de la Ligue Europa par Manchester United (4-0). Les Basques ont réalisé deux prestations intéressantes, mais se sont montrés fébriles défensivement à l’aller et maladroits offensivement lors des deux rencontres, à l’image du penalty raté par Oyarzabal à Old Trafford. En Liga, la Real a parfaitement lancé sa saison avant de connaître un passage compliqué. Les partenaires de David Silva se sont repris et viennent d’enchaîner 3 succès consécutifs face à Cadix (4-1), Getafe (0-1) et Alavés (4-0). Alguacil avait décidé de reposer Silva et Illarramendi en milieu de semaine, pour pouvoir les aligner ce lundi face au Real. Le club de San Sebastián compte également s’appuyer sur l’excellente forme de son attaquant suédois Isak (12 buts) pour ramener au moins un point face à une formation madrilène très handicapée par les blessures et qui aura du mal à enchaîner les matchs tous les 3 jours.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Madrid Real Sociedad détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !