Pronostic Real Madrid FC Barcelone : analyse, cotes et prono du Clasico de la SuperCoupe d'Espagne

Le Real a repris doucement...

... le Barça aussi

Quelques absences au Real, le Barça au complet

Les compos probables pour Real - Barça :

Un nouveau match serré ?

Tenant du titre de cette SuperCoupe d'Espagne, le Real va affronter son plus grand ennemi ce dimanche pour garder sa couronne. Joué depuis 2019 en Arabie Saoudite dans un format à 4 équipes, cette compétition a vu le Real affronter mercredi en demi-finale Valence. Alors que les Merengues avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Benzema, ils se sont fait surprendre par leur adversaire au retour des vestiaires. Le Real poursuit sa reprise moyenne, lui qui a démarré par une défaite difficile à Valladolid (0-2, avec un doublé de Benzema) avant de s'incliner sur la pelouse de Villarreal le week-end dernier (2-1). Entretemps, les Madrilènes avaient souffert pour éliminer un club amateur en 16e de finale de la Coupe du Roi (0-1).

La reprise du Barça est très similaire à celle du Real. En Liga, les Blaugranas ont concédé le nul dans le derby contre l'Espanyol (1-1) au Camp Nou, avant de s'imposer chez un pauvre Atlético (0-1) pour reprendre le large en tête de Liga devant le Real. Les Catalans ont également connu un succès difficile en Coupe d'Espagne, face au modeste club d'Intercity (3-4, après prolongations) et en demi-finale de cette SuperCoupe. En effet, comme son adversaire en finale, le FC Barcelone est passé aux tirs au but en milieu de semaine, face au Bétis (2-2 au bout des prolongations). La dernière défaite du Barça au niveau national remonte... au dernier Clasico, joué au Bernabeu en Liga (victoire 3-1) du Real.

Pour cette finale, le Real sera encore privé de deux de ses titulaires, Tchouaméni et Alaba. Les deux hommes se sont blessés la semaine passée. Le grand bonhomme de cette reprise côté merengue est Benzema. De retour sur les terrains après avoir quitté précocement le Qatar, El Nueve a tout simplement inscrit les 4 buts du Real depuis la reprise sur les matchs qu'il a joués (au repos en Coupe du Roi) En face, le Barça sera a priori au complet avec un Lewandowski buteur en milieu de semaine. Suspendu en Liga, le Polonais peut jouer cette SuperCoupe.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.
FC Barcelone: Ter Stegen - Roberto, Koundé, Araujo, Alba - De Jong, Pedri, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

Clairement, ni le Real, ni le Barça n'ont réalisé un seul grand match depuis la reprise. La dynamique est similaire et aucune tendance claire ne se dégage. Un score de parité au bout des 90 premières minutes, à grosse cote, semble donc bien possible. L'an dernier, les deux équipes avaient d'ailleurs dû attendre les prolongations pour voir le Real s'imposer (2-2 après 90 minutes, 3-2 score final). Déjà, Benzema s'était distingué et on peut penser qu'un KB9 en énorme forme pourrait encore faire trembler les filets. Idem pour Lewandowski qui a faim de ballon, lui qui a scoré jeudi face au Bétis et qui est suspendu en Liga.