Pronostic Real Madrid Eibar : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Real Madrid n’a plus le droit à l’erreur face à Eibar

Seizième du championnat Espagnol à 11 journées de la fin, Eibar est en danger. Avec 2 points d'avance sur le premier relégable Majorque (18), le club basque va peut-être payer un calendrier très chargé en cette fin de saison, à l'image de cette rencontre à Madrid (au stade Alfredo di Stefano car le Bernabeu est en rénovation) ce dimanche. Dans la quête de son maintien, Eibar a montré de gros signes de faiblesses avant la coupure. Après deux défaites (Alaves, Barcelone) et une victoire à la maison contre Levante (3-0), les coéquipiers du vétéran brésilien Charles ont chuté deux fois de suite à la maison (Majorque et la Sociedad). Ils ont donc perdu 4 de leurs 5 derniers matchs de Liga. A l'instar de son grand rival du FC Barcelone, le Real Madrid de Zinédine Zidane réalise une saison globalement moyenne. Une page est en train de se tourner au Real car des joueurs comme Modric, Marcelo, Bale, etc. ont marqué le pas, et leur influence se fait de moins en moins ressentir. Pourtant le club de la capitale est 2e de cette Liga (56 points), à deux points du Barca qui joue samedi. Battu à domicile sur son 1/8e de finale aller de C1, la bande du capitaine Sergio Ramos est aussi éliminé de Coupe du Roi et va donc se focaliser sur cette Liga. Le Real devrait s'imposer face à un adversaire à sa portée.