Pronostic Slovaquie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Slovaquie fait le plein de confiance face au Pays de Galles

La Slovaquie a déjà disputé une rencontre amicale dans la cadre de sa préparation à l’Euro 2024. En effet, les hommes de Francesco Calzona ont dominé logiquement San Marin (4-0). Ce dimanche, les Slovaques haussent le curseur en terme d’adversité avec le Pays de Galles qui devrait leur offrir une opposition plus conforme à ce qu’elle devrait retrouver en Allemagne où elle affrontera la Belgique, la Roumanie et l’Ukraine. Pour atteindre le championnat d’Europe, la sélection slovaque a réalisé un excellent parcours, conclu en 2e position de son groupe derrière le Portugal mais devant des nations comme l’Islande, la Bosnie ou le Luxembourg. Pour disputer l’Euro 2024, Calzona, entraîneur aussi du Napoli en fin de saison, s’appuie sur son capitaine Milan Skriniar, sur le portier Dubravka, les milieux Kucka, Duda et Lobotka et sur Bozenik sur le front de l’attaque.

De son côté, le Pays de Galles a participé aux Euros 2016 et 2020 mais également au Mondial 2022 après des dizaines d’années d’attente. En revanche, les Gallois manqueront le déplacement en Allemagne en ce mois de juin. Troisième de leur groupe derrière la Turquie et la Croatie, les hommes de Page ont eu une ultime chance lors des barrages. Après avoir battu la Finlande, les Gallois se sont inclinés contre la Pologne aux tirs aux buts. Pour ce rassemblement, le sélectionneur gallois a convoqué un groupe assez classique dans lequel on retrouve les Davies, Ampadu, James, Johnson ou Moore. Tourné vers l’Euro, la Slovaquie devrait profiter du relâchement d’une équipe galloise qui pense déjà à ses vacances au vu de son match nul 0-0 concédé cette semaine face au très modeste Gibraltar.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

