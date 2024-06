Qui va gagner le groupe A de l’Euro 2024 ? L’Allemagne grand favori !

L’Allemagne va donner le coup d’envoi de l’Euro 2024 le 14 juin à 21h, en se mesurant à l’Écosse. Dans ce premier match, la Mannschaft visera à débuter la compétition de la bonne manière et ainsi confirmer son statut de favori pour la première place du Groupe A. Face à des adversaires tels que la Suisse et la Hongrie, les Allemands semblent au-dessus du lot. Néanmoins, elle devra rester méfiante pour éviter toute surprise désagréable.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

L’Allemagne, considérée comme l’une des favorites de la compétition, possède de nombreux éléments clés dans son effectif, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Sous la direction de Julian Nagelsmann, l’équipe peut également compter sur un retour significatif, celui de Tony Kroos, qui effectuera sa dernière apparition avec l’Allemagne avant de prendre sa retraite sportive. De plus, la sélection allemande peut s’appuyer sur de jeunes talents prometteurs tels que Jamal Musiala et Florian Wirtz dans le secteur offensif, tandis qu’Havertz tentera de confirmer sa très grosse saison avec Arsenal. Après une période difficile marquée par des défaites contre l’Autriche et la Turquie à la fin de l’année 2023, l’Allemagne a réussi à retrouver sa confiance récemment, en enregistrant des victoires importantes contre la France (0-2) et les Pays-Bas (2-1). Cette équipe devrait maintenir sa dynamique et aura l’opportunité de jouer un Euro à domicile.

► Le pari « l’Allemagne vainqueur du groupe A » est coté à 1,33 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 166€ (266€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Havertz meilleur buteur de l’Allemagne » est coté à 3,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 550€ (650€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Jamal Musiala marque plus de 1,5 buts pendant l’Euro » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur Qui va gagner le groupe A de l’Euro 2024 ? :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports