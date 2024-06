Qui va gagner l’Euro 2024 ? Tentez de gagner 500€ en misant sur la France !

Qui va gagner l’Euro 2024 ? L’Angleterre grand favori

Malgré le fait qu’elle n’ait plus gagné le moindre titre depuis son seul et unique forfait remporté en 1966 (Mondial organisé en Angleterre), la sélection anglaise est le favori numéro 1 des bookmakers. En effet, l’Angleterre est très régulière lors des dernières compétitions internationales puisqu’elle a été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l’Euro 2020 et quart de finaliste au Qatar en 2022. A la tête des Three Lions lors de ces différentes campagnes, Gareth Southgate sait qu’il joue son avenir en sélection lors de ce championnat d’Europe. Le technicien anglais dispose d’une génération incroyable où l’on retrouve les Kane, Bellingham, Saka, Foden, Rice, Grealish, Palmer, Callagher ou Mainoo.

Passé tout près en 2020 alors qu’elle évoluait devant son public, l’Angleterre doit passer ce palier pour remporter de nouveau finalement une grande compétition et ne pas connaitre les mêmes regrets que la Belgique. Pour preuve de la richesse de l’effectif anglais, les Rashford, Mount, Dier, Henderson ou Reece James n’ont pas été convoqués. A noter aussi que l’Angleterre est sortie 1re de sa poule éliminatoires, relevée, devant l’Italie et l’Angleterre. Elle vient aussi de mettre un 5-0 à la Bosnie en amical.

Qui va gagner l’Euro 2024 ? La France en habitué

La France possède également une génération de très grande qualité. Si sur le papier, l’Angleterre parait plus forte et plus complète, la sélection tricolore a cette capacité à se sublimer lors des grands rendez-vous. Championne du Monde en 2018 et finaliste en 2022, la France est souvent présente lors des grandes compétitions. Son seul raté lors des dernières années reste l’élimination en 8e de finale du dernier Euro face à la Suisse où Kylian Mbappé avait manqué son tir au but. Le capitaine des Bleus et l’Equipe de France ont une revanche à prendre. Passé près d’un second titre mondial consécutif en 2022, les Tricolores et le Bonynois sont conscients que l’Euro est nettement plus compliqué puisque des grandes rencontres les attendent dès la phase de poule. Pour cette compétition, Deschamps déplore l’absence de Lucas Hernandez et a des incertitudes pour Coman ou Tchouaméni. Pour le reste, le sélectionneur des Bleus s’appuie sur un groupe classique avec les Mbappé, Griezmann, Rabiot, Dembélé, Giroud et la surprise Kanté.

Le Portugal et CR7 toujours aussi fringants ?

Champion d’Europe en 2016, le Portugal avait laissé des forces en route lors du dernier Euro puisqu’il faisait partie du groupe de la mort avec la France, l’Allemagne et la Hongrie. Depuis, la Seleção a connu une désillusion au Qatar en se faisant sortir dès les quarts de finale par une surprenante équipe du Maroc. A la suite de cette défaite, Fernando Santos a été remplacé par Roberto Martinez. Le technicien espagnol n’a pas bouleversé les habitudes et s’appuie toujours sur les anciens Pepe ou Cristiano Ronaldo. Toutefois, lors des éliminatoires pour le championnat d’Europe où ses protégés ont été brillants, il n’a pas hésité à donnant plus de responsabilités aux Ragael Leao, Gonçalo Ramos, ou Diogo Jota. A noter que l’on retrouvera les Parisiens Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha, qui a passé un palier lors de cet exercice. Avec en plus les Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Dalot ou Ruben Dias, le Portugal possède l’une des équipes les plus fortes sur le papier qui a d’ailleurs signé une campagne de qualification parfaite avec 10 succès en autant de matchs

L’Allemagne a repris espoir avec Nagelsmann

Depuis son titre de championne du monde en 2014, l’Allemagne n’y arrive plus dans les grandes compétitions internationales. A la suite de l’échec du Qatar, Hansi Flick avait un temps conservé sa place mais n’a finalement pas résisté à une nouvelle vague de défaites lors d’une campagne de matchs amicaux désastreuse. Pour le remplacer, les dirigeants ont misé sur Nagelsmann. Ce dernier est parvenu à faire sortir Toni Kroos de sa retraite. Le retour du Madrilène, une nouvelle fois champion d’Europe cette année avec le Real, semble avoir donné un coup de boost à son équipe qui s’est imposé brillamment face à la France et les Pays-Bas lors des dernières rencontres amicales de mars, portées notamment par la pépite Wirtz qui accompagnera désormais le également très jeune Musiala pour dynamiter le jeu allemand. Revigoré par ces derniers résultats, le Nationalelf a en plus l’énorme avantage de jouer tout cet Euro 2024 à la maison, poussé par son public

Qui va gagner l’Euro 2024 ? L’Italie défend son titre

Surprise de l’Euro 2020 disputée en 2021 en raison du covid, l’Italie avait remporté la compétition en s’imposant devant l’Angleterre à Wembley. Lors de cette compétition, la Squadra Azzurra s’était appuyée sur son bloc défensif articulé autour de Donnarumma et des duos composés par Chiellini – Bonucci et celui au milieu par Jorginho – Verratti, mais avait su également dynamiter devant, avec notamment un Chiesa alors excellent. Depuis ce titre, le XI italien a connu une grosse désillusion en manquant la qualif’ pour le mondial 2022. Arrivé en cours de campagne, Spalletti a réussi son objectif de qualifier son équipe pour l’Euro 2024 dans un groupe difficile, derrière l’Angleterre mais devant l’Ukraine. A l’instar de 2020, l’Italie se présente avec une sélection sans réelle star mais peut s’appuyer sur l’envie de son collectif. A noter que l’ancien parisien Marco Verratti n’a pas été convoqué.

L’Espagne veut confirmer sans Luis Enrique

La Roja a dominé le foot européen et mondial de 2008 à 2012. Depuis son titre au championnat d’Europe 2012, les Espagnols ont connu des compétitions compliquées. Avec Luis Enrique à sa tête, l’Espagne avait disputé une demi-finale lors du dernier Euro, avant de perdre seulement aux tirs au but face au futur vainqueur l’Italie. Lors de cette campagne, la Roja avait pratiqué un excellent jeu qui faisait d’elle un outsider pour le titre lors du Mondial 2022. Après avoir réalisé une bonne phase de poule au Qatar, les Espagnols se sont fait surprendre par le Maroc en 8e de finale. De La Fuente, arrivé à la place de Luis Enrique, a ensuite permis à sa sélection de renouer avec la victoire en remportant la Ligue des Nations. De retour au 1er plan, la Roja vise le titre lors de cet Euro en Allemagne. Pour réussir cet objectif, le sélectionneur pourra s’appuyer sur ses jeunes pépites que sont les Yamal, Pedri, Firmin Lopez ou Nico Williams, alors que Grimaldo, si bon avec le Bayer cette saison, devrait occuper le flanc gauche de la défense, aux côtés de la paire de centraux français Le Normand-Laporte, et de Carvajal. Une belle petite équipe en somme !

