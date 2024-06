Qui sera le meilleur buteur l’Euro 2024 ? Tentez de gagner 550€ en misant sur Kylian Mbappé !

Qui finira meilleur buteur de l’Euro 2024 ? Harry Kane en quête du premier titre de sa carrière

A maintenant 30 ans, Harry Kane est, à l’image de ses partenaires, en quête de son premier titre international majeur, et à titre individuel, de son premier titre tout court. Souvent considéré comme un loser magnifique, l’ancien Spur est pourtant souvent le meilleur joueur de son équipe et il est même considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Véritable fer de lance d’une équipe des Three Lions définie comme la grande favorite pour remporter l’Euro 2024, le joueur du Bayern Munich affiche des statistiques impressionnantes avec 63 buts inscrits en 90 sélections. Souvent bien servi par ses excellents partenaires à l’image de Bellingham, Foden ou Saka, Kane sera bien sûr un candidat majeur au titre du meilleur du buteur de la compétition.

Kylian Mbappé enchaine après la Coupe du monde 2022 ?

Meilleur buteur de la dernière Coupe du monde fin 2022, Kylian Mbappé est passé dans une autre dimension après son triplé légendaire inscrit en finale du Mondial 2022. Celui que l’on surnommait le Gamin de Bondy est toujours aussi performant sous le maillot bleu, lui qui pointe déjà en 3ème position du classement des meilleurs scoreurs de l’Equipe de France avec 47 buts marqués en 78 sélections, derrière Henry (51 buts) et Giroud (57 buts). Pas vraiment convaincant en fin de saison avec le club de la capitale, l’ex Parisien semble vouloir faire de l’Euro son objectif majeur de cette fin de saison. Accompagné d’excellents éléments à ses côtés à l’image de Théo Hernandez lorsqu’il évolue côté gauche, ou de Griezmann, Dembélé ou Coman lorsqu’il est aligné à la pointe de l’attaque, Mbappé devrait sans doute être l’un des acteurs majeurs de cet Euro 2024 et il pourrait même faire le doublé meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024.

Cristiano Ronaldo pour continuer d’écrire sa légende ?

Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire, Cristiano Ronaldo est au crépuscule de sa carrière. Néanmoins, à bientôt 40 ans, le natif de Madère continue de malmener les défenses adverses. Exilé en Arabie Saoudite, il a encore affolé les compteurs avec son club cette saison avec 47 buts marqués en 46 matchs toutes compétitions confondues. Et en plus de cela, l’ancien Mancunien continue de s’éclater sur la scène internationale avec 5 buts marqués en autant de rencontres auxquelles il a participé lors des éliminatoires. Toujours aussi compétiteur, le quintuple Ballon d’Or devrait sans doute tout faire pour tenter de décrocher un 2e titre de Champion d’Europe après celui décroché en 2016. Pour cela, CR7 peut lui aussi compter sur une formidable armada autour de lui qui devrait bien l’alimenter tout au long du tournoi, ce qui pourrait l’aider à conserver son titre de meilleur buteur de l’Euro décroché lors de la dernière édition.

Qui finir meilleur buteur ? Fullkrug, l’espoir de l’Allemagne

Bien qu’il soit arrivé sur le tard au plus haut niveau, Niclas Füllkrug s’est très vite imposé comme l’avant-centre titulaire de la sélection allemande. Il faut dire que les statistiques affichées par l’ancien du Werder Brême avec la Mannschaft ont de quoi faire pâlir. En effet, il a inscrit 11 buts au cours de ses 15 premières sélections et il a été l’un des seuls à performer au cours des dernières années qui ont pourtant été très compliquées pour les Allemands. L’attaquant du Borussia Dortmund a également réalisé une saison très convenable en club avec 15 buts inscrits toutes compétitions confondues et il arrive en confiance pour cet Euro 2024 où il sera chargé de conclure les actions de la Nationalelf. Il devrait d’ailleurs être idéalement entouré par les pépites Musiala et Wirtz et une équipe globalement en plein renouveau qui pourrait être un candidat très crédible au titre.

Morata porte l’Espagne ?

A bientôt 32 ans, Alvaro Morata est désormais l’un des vieux briscards de cette équipe d’Espagne. Mieux encore, avec 34 buts inscrits en 72 sélections, l’avant centre de l’Atlético Madrid en est, de loin, le meilleur buteur et il a même été promu comme capitaine par son sélectionneur Luis de la Fuente. Souvent décrié par son manque d’efficacité, l’ancien du Real est pourtant capable de briller lors d’une compétition international. Il l’avait d’ailleurs prouvé lors du Mondial 2022 en inscrivant 3 buts lors du premier tour avant de marquer le pas à partir de la phase à élimination directe. Néanmoins, le Colchonero peut désormais compter sur un secteur offensif plus performant qu’auparavant où il est accompagné par de très bons ailiers à l’image de Lemine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo ou encore Nico Williams. Et avec cette jolie armada, il n’est pas impossible de voir Morata s’illustrer au classement des buteurs de cet Euro 2024.

