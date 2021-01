Pronostic Rayo Vallecano Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Barcelone se sort du piège Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano fait partie de ces formations qui naviguent réculièrement entre la Liga et la Liga Adelante (2division espagnole). Le club madrilène est dans le coup pour la montée dans l'élite espagnole avec sa 4place en championnat. Les hommes d'Andoni Ireola ont manqué l'opportunité de se rapprocher de la tête en s'inclinant ce week-end à domicile contre Majorque (1-3). Le Rayo compte désormais 8 points de retard sur l'Espanyol, leader de Liga Adelante. Pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, le club madrilène s'est successivement imposé face à Teruel, le Haro Deportivo et Elche. Le Rayo aura un écueil nettement plus important pour atteindre les quarts de finale avec la réception du FC Barcelone.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le club catalan sort d'une saison décevante et se trouve déjà à 10 points de l'Atletico Madrid en Liga. Les Blaugranas viennent en plus de s'incliner récemment en SuperCoupe d'Espagne face à Bilbao (2-3). Le week-end dernier, les Barcelonais ont fait le taf face à une formation d'Elche (0-2) qui lutte pour le maintien, grâce à des réalisations de De Jong et Puig. Lors des 12 dernières rencontres disputées, les Blaugranas ne se sont inclinés qu'une seule fois, face aux Basques en SuperCoupe. Expulsé lors de cette rencontre, Lionel Messi effectue son retour à la compétition pour ce déplacement au Rayo Vallecano. En son absence, Griezmann et Dembélé ont assuré l'animation offensive. Les 3 hommes sont dans le groupe pour ce match. Supérieur à son adversaire du jour, le FC Barcelone devrait s'imposer sur le terrain du Rayo Vallecano et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne auquel il doit sans doute donner une grande importance cette saison pour aller chercher au moins un titre.