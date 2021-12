Pronostic Quevilly Rouen Caen : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Caen solide à Quevilly Rouen

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Quevilly Rouen Caen chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une seconde partie de tableau en Ligue 2 où seulement 4 points séparent le 10, Nîmes du 18Bastia, la lutte pour le maintien s’annonce indécise et intense. Quevilly Rouen et Caen font partie de ces formations concernées par cette bataille pour rester en Ligue 2. La formation normande est sur une bonne dynamique et vient de se qualifier pour les 16de finale de la Coupe de France en dominant Laval lors de la séance des tirs aux buts. En Ligue 2, les hommes de Bruno Irles viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à Pau (1-2) et Nancy (2-1). Le succès face aux Lorrains, lanternes rouges de L2, est seulement le second obtenu à domicile par Quevilly Rouen. Le promu s’est pour le moment montré plus performant loin de ses bases où il a récolté 14 de ses 23 points. L’attaquant haïtien Duckens Nazon est en forme avec 4 buts marqués lors des 4 dernières rencontres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Caen a eu très chaud la saison dernière, se sauvant uniquement lors de l’ultime journée de championnat face à Clermont. Pour tenter de relancer un club en perte de vitesse, les dirigeants normands ont confié l’équipe à Stéphane Moulin. Bien parti dans ce nouvel exercice, le club normand a ensuite connu un passage nettement plus compliqué avec un seul succès obtenu en 13 journées. Ce maigre bilan a évidemment fait glisser le Stade Malherbe proche de la relégation. Mais lors de la dernière journée, les Caennais se sont relancés en dominant Guingamp au Stade d’Ornano grâce à da Costa et au buteur maison et ancien Guingampais Alexandre Mendy, auteur de sa 9réalisation (2-0). En déplacement, la formation normande a montré de bonnes aptitudes puisqu’elle ne s’est inclinée qu’une seule fois lors de ses 8 voyages effectués. Solide loin de ses bases, Caen pourrait ramener un résultat de son déplacement à Quevilly Rouen qui gagne peu à domicile.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !