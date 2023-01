Pronostic Quevilly-Rouen Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

4 sur 4 pour Quevilly Rouen face à Bastia

Proche de la relégation l’an passé, Quevilly Rouen avait sauvé sa place lors des barrages face à Villefranche. Cet été, Olivier Echouafni a repris les rênes de l’équipe et a insufflé une nouvelle dynamique au club normand. En effet, QRM se retrouve à l’heure actuelle en 8position avec 6 points d’avance sur la zone de relégation. Cette place est en partie due aux excellents résultats de Quevilly Rouen lors des dernières semaines. En effet, la bande à Echouafni est sur une très belle série de 3 victoires consécutives en Ligue 2. Cette bonne passe a débuté contre Amiens (0-2) puis s’est poursuivie face à Grenoble (2-0) et contre Guingamp (0-2). Le tarif fut le même lors de ces 3 rencontres avec le même score et un Mafouta à chaque fois buteur. L’attaquant normand compte désormais 6 buts à son actif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bastia est également sur une bonne dynamique avec deux succès lors des 2 dernières journées. Le Sporting s’est en effet imposé deux fois consécutivement à Furiani face à Caen (1-0) et contre Valenciennes (1-0). De plus, les Corses viennent de se qualifier en 16de finale de la Coupe de France en dominant difficilement Evreux lors de la séance des tirs aux buts. Performante dans son stade, la bande à Régis Brouard rencontre plus de difficultés loin de ses bases avec 1 seule victoire lors de ses 7 derniers déplacements en L2. Pour cette affiche, Quevilly Rouen sur une excellente dynamique devrait prendre le dessus sur une équipe bastiaise pas spécialement à l’aise loin de Furiani.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Quevilly Rouen Bastia encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !