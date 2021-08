Pronostic Quevilly Rouen Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Quevilly continue de surprendre face à Bastia

Promu cet été, Quevilly-Rouen est 6du classement avec ce match en retard à jouer et pourrait rejoindre Toulouse dans les équipes de tête en cas de victoire. Les hommes de l'ancien défenseur monégasque Bruno Irles ont d'abord fait match nul sur la pelouse de Dunkerque (1-1) avant de s'imposer consécutivement à Amiens (1-3) et à domicile face à Dijon (3-1), soit deux équipes ayant goûté à la Ligue 1 il y a peu. Ayant assez pas beaucoup bougé son effectif cet été, le club normand a su semble-t-il recruter malin en attirant le très bon buteur haïtien Duckens Nazons (déjà 3 buts au compteur), et des joueurs expérimentés en Ligue 1 comme Boé-Kane (ex-Ajaccio et Auxerre) et Zabou (ex-Chambly). Champion du National devant Quevilly-Rouen, Bastia est pourtant bien moins à l'aise dans ce début de saison que l'autre promu. Le Sporting ne compte en effet que 2 points, pris sur ses deux premiers matchs. Recevant d'abord Nîmes et Nancy à Furiani, Bastia a concédé deux matchs nuls (1-1 à chaque fois). Samedi, pour leur premier déplacement de la saison, à Toulouse, les Bastiais ont logiquement perdu (1-0) un match sur lequel ils ont été totalement dominés. Traditionnellement moins fort en déplacement qu'à domicile et obligé de jouer 3 matchs en 7 jours, Bastia pourrait s'incliner chez Quevilly-Rouen, promu sans complexe sur ce début de saison.