Pronostic PSG Monaco : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 + 250€ offerts

Le PSG a passé un cap

Monaco veut continuer sa série

Peu de changements pour les deux équipes

Les compos probables :

Un PSG niveau européen face à Monaco

Exceptionnel en milieu de semaine au Camp Nou, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup. En effet, privés de Di Maria et Neymar, les Parisiens ont surclassé le FC Barcelone (1-4) avec un Kylian Mbappé exceptionnel, auteur d'un triplé. Les performances individuelles de Verratti, Paredes, Mbappé ou Kean ont certes marqué les esprits, mais le plus notable reste sans doute la prestation collective des Parisiens aussi bien dans l'animation offensive que défensive. Ce match a confirmé que Paris fait désormais partie des grandes équipes européennes, capables d'élever son niveau de jeu lors des très gros événements. En Ligue 1, les hommes de Pochettino se contentent souvent du strict minimum et doivent s'inspirer de cette prestation pour atteindre leurs objectifs de fin de saison. Depuis l'arrivée de Pochettino, Paris a remporté 9 rencontres, pour 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues.De son côté, le club princier se présente au Parc des Princes avec pas mal de confiance. En effet, les hommes de Niko Kovac sont sur une excellente dynamique de 11 matchs sans la moindre défaite, avec 9 succès pour 2 nuls. Cet excellent passage a permis à Monaco de se replacer en 4position, avec 3 points de retard sur le Top 3, qualificatif pour la Ligue des Champions. Cependant, lors de la dernière journée, Monaco a été bousculé par Lorient (2-2) et s'en est sorti grâce à un doublé de Ben Yedder, qui a inscrit le but égalisateur dans les dernières secondes du match. Très fort devant, l'ASM encaisse tout de même beaucoup de buts (37 en 25 matchs alors que Paris n'en a encaissé que 15)Lors de cette dernière rencontre face à Lorient, Niko Kovac n'a pas pu compter sur son homme en forme, Golovin, qui avait ressenti une gêne musculaire. Le Russe devrait effectuer son retour pour ce déplacement au Parc, à l'inverse de Gelson Martin toujours blessé. Il devrait y avoir également peu de changement du côté du PSG, toujours privé de Neymar et de di Marien, et Pochettino pourrait aligner une équipe très similaire à celle ayant battu le Barça mardi. Depuis son arrivée, l'Argentin a relancé quelques éléments comme Icardi ou Draxler, et semble avoir réussi à concerner tout le groupe.Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Mbappé, Verratti, Kean - Icardi.Lecomte - Aguilar, Maripan, Badiashile, Ciao Henrique - Golovin, Fofana, Tchouaméni, Diop - Volland, Ben Yedder.Impressionnant au Camp Nou, Paris devrait enchaîner face à une grosse écurie de Ligue 1, l'AS Monaco, s'il met tous les ingrédients qui ont fait la recette barcelonaise. Revanchard après sa défaite du match aller, le club de la capitale devrait être très motivé et les joueurs rester sérieux, d'autant que ce match peut faire basculer la saison en Ligue 1. Le titre est très loin d'être acquis pour le PSG qui devrait tout mettre en œuvre pour s'imposer face à Monaco. Auteur d'un triplé mardi, mais aussi d'un doublé au match aller face à son ancienne équipe, Mbappé pourrait marquer de nouveau face à son club formateur.Retrouvez le Pronostic PSG Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !