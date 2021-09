Pronostic PSG Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Pour cette grosse affiche, ZEbet vous propose de parier SANS PRESSION, en profitant de 10€ gratuits, sans sortir votre CB. Vous pouvez les miser sur le pari de votre choix mais aussi sur un autre match si vous le souhaitez

Un PSG en quête d’équilibre

City monte en puissance

Des absences importantes à Paris

Les compo probables :

Manchester City a plus de certitudes

Le club de la capitale a évidemment comme objectif la reconquête de la Ligue 1 mais aussi surtout celui de remporter la Ligue des champions. Lors des deux dernières saisons, le PSG a atteint le dernier carré et a même disputé sa première finale face au Bayern. Cette saison, l’équipe francilienne réalise un début parfait en Ligue 1 avec 8 victoires en autant de journées dont la dernière ce week-end face à Montpellier (2-0). Le PSG affiche un excellent bilan de 22 buts pour 7 encaissés. Néanmoins, le PSG montre par moment quelques signes de fébrilité, notamment dans le repli défensif. L’exemple le plus criant reste à ce jour le premier match de cette C1 à Bruges, lors de la 1titularisation de la MNM. Pas forcément très intéressant dans l'animation offensive, le PSG avait en plus laissé d’énormes espaces aux Belges qui se sont procurés de nombreuses opportunités. Avec ce nul face à l’adversaire supposé le plus faible du groupe, Paris a mal démarré cette phase de groupes.Depuis quelques rencontres, Pochettino s’est attaché à chercher la bonne formule pour ne pas déséquilibrer son équipe. Face à Lyon notamment, le PSG avait montré des progrès mais avait encore connu des problèmes sur les ailes.Finaliste de la dernière Ligue des Champions mais vainqueur de la Premier League et de la Carabao Cup au niveau national, Manchester City est lui aussi à la recherche de la première C1 de son histoire. Auteur d’un départ poussif cette saison, City s’était incliné face à Leicester (1-0) dans le Community Shield et contre Tottenham (1-0) en Premier League. Ces deux équipes s'étaient appuyées sur leur solidité défensive pour contrer les Citizens. Mais dpuis ces revers, City a haussé le rythme en remportant 6 matchs toutes compétitions confondues pour un nul. Tenu en échec par Southampton, dans un jour sans, City s’est repris le week-end dernier en s’imposant à Stamford Bridge face à Chelsea (0-1). Ce succès est d’autant plus convaincant qu’il est totalement mérité au vu du match. De plus, depuis l’arrivée de Tuchel à Londres, lesavaient systématiquement dominé les. Ces derniers ont totalement dominé ce match avec notamment un Bernardo Silva impressionnant au milieu de terrain. City est parvenu à trouver la faille face à une équipe de Chelsea bien en place qui laisse peu d’espaces. Pour leur 1match de Ligue des Champions, les protégés de Guardiola avaient étalé tout leur potentiel offensif en disposant de Leipzig au terme d’une rencontre spectaculaire (6-3).Pour la réception de Manchester City, Pochettino sera privé de plusieurs éléments puisque Angel Di Maria est suspendu, tandis que Ramos est indisponible. De leurs côtés, Lionel Messi et Marco Verratti, devraient être rétablis. Si laest disponible, Pochettino devrait titulariser Messi, Neymar et Mbappé ensemble. Pour sa première, le trio de stars parisiennes avait eu du mal à se trouver mais avait également déséquilibré la formation mise en place par Pochettino. Le coach argentin doit trouver la solution pour rendre sa formation plus compacte face à une équipe de City qui adore les espaces. Depuis le début de saison, Paris peut compter sur un excellent Hakimi, meilleure recrue du club à l’heure actuelle, et sur une paire Gueye – Herrera impressionnante au milieu. De son côté, City arrivera quasiment au complet à Paris, puisque seuls Gundogan et Zinchenko sont incertains. Cet été, le club s'est renforcé avec le recrutement de Jack Grealish qui s’est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe. Habitué à effectuer un turnover, le coach catalan pourrait apporter quelques modifications dans son XI pour ce match au Parc des Princes. Sur le banc face aux Blues, Mahrez bourreau du PSG l’an passé, devrait être aligné par Guardiola, d’autant plus que le club de la capitale a montré des signes de fébrilité sur les flancs.: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.: Ederson - Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Torres, Grealish.Avec les nombreuses arrivées de l’intersaison, le Paris Saint-Germain est dans une phase de transition, au cours de laquelle Pochettino essaie encore de trouver la meilleure formule pour son équipe. Capable de réaliser des coups grâce au talent individuel de ses stars, le club de la capitale a eu du mal dans un match à grosse intensité à Bruges, et pourrait laisser des espaces à une équipe de City très forte en contre. La saison passée déjà, la formation mancunienne en avait profité lors de sa demi-finale remportée face aux Parisiens avec un Mahrez très efficace (victoires aller/retour). L’international algérien sera une nouvelle fois l’une des menaces principales pour le PSG, d’autant plus qu’il évoluera a priori face au côté faible du PSG, celui de latéral gauche où ni Diallo ni Mendes ne s’imposent. Cette affiche s’annonce ouverte entre deux équipes tournées vers l’offensive, cependant la maîtrise despourrait leur permettre de s’imposer au Parc des Princes.Retrouvez le Pronostic PSG Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !