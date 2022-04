Pronostic PSG Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG - Lorient : Paris part à la pêche aux Merlus

Leader de Ligue 1 et quasiment assuré du titre, le Paris Saint-Germain vient cependant de vivre des semaines délicates avec la défaite en Ligue des Champions face au Real Madrid. Ce revers a engendré des réactions fortes des supporters parisiens qui n’ont pas hésité à siffler Neymar ou Messi lors du succès contre Bordeaux (3-0). En effet, les fans parisiens étaient plus excédés par le manque de réaction de leurs protégés lors des 20 dernières minutes du match à Bernabeu que par le résultat lui-même. Cette défaite a également réveillé les douleurs des dernièreset confirment que le PSG doit travailler sur le plan mental en Coupe d’Europe. Après avoir dominé une équipe bordelaise à la rue, Paris pouvait continuer de se reprendre à Louis II face à Monaco. Il n’en fut rien puisque les hommes du club de la capitale ont coulé contre les Monégasques (3-0). La trêve internationale est arrivée à point pour recharger les batteries. Le PSG s’attend de nouveau à un accueil peu chaleureux de ses fans mais pourrait renverser la tendance en livrant une solide prestation face à Lorient. La formation parisienne peut compter sur un Kylian Mbappé, qui n’a jamais semblé aussi fort et qui est l’un des rares à être épargné par la colère des supporters. Le Bondynois vient une nouvelle fois d’éclabousser de toute sa classe la victoire de l’équipe de France face à l’Afrique du Sud (5-0). Pochettino, déçu de la prestation de ses hommes à Monaco, a des choix forts à faire en cette fin de saison, notamment sur le management des jeunes. Les Simmons, Michut ou Bitshiabu piaffent d’impatience sur le banc. Les couacs des années précédentes avec les départs des Coman ou Nkunku, très performants actuellement avec leur club, devraient amener le PSG à se poser des questions.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient est engagé dans la lutte pour le maintien. Les Merlus ont repris du poil de la bête lors des dernières journées en prenant le dessus sur Brest (0-1), Lens (2-0) ou Clermont (0-2). Pas toujours régulière, la formation bretonne arrive à ne pas plonger dans la zone de relégation. Actuellement, les hommes de Pélissier sont en 16position avec un seul point d’avance sur Saint-Etienne, première formation relégable. Lors de la dernière journée, les Lorientais se sont contentés d’un match nul au Moustoir face à Strasbourg (0-0). Dans une dernière ligne droite décisive pour le maintien, Lorient est conscient qu’il affronte une équipe parisienne fragile et va tenter de profiter de cette fébrilité. Arrivé lors du mercato, Koné a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 7 rencontres. Pour cette affiche qui clôture la 30e journée de Ligue 1, Paris devrait réagir en dominant Lorient lors des 2 mi-temps.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !