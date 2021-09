Pronostic PSG Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf face à Clermont

Devancé par Lille la saison passée en Ligue 1, le PSG veut reprendre sa domination dans le championnat national. Les dirigeants parisiens ont effectué un recrutement d’envergure lors de ce mercato avec les arrivées de Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi et Wijnaldum. Pour débuter ce nouvel exercice, un PSG très affaibli s’est incliné face à Lille dans le Trophée des Champions (0-1). En revanche, le club de la capitale n’a pas manqué son entame en Ligue 1 avec un succès sur la pelouse du promu troyen (1-2). Ensuite, le PSG s’est imposé contre Strasbourg (4-2) et Brest (2-4). Lors de la dernière journée et pour les débuts de Messi en Ligue 1, Paris s’est imposé à Reims (2-0) grâce à un très bon Mbappé, auteur d’un doublé. Avec un sans-faute et 12 points pris, le club parisien a pris les commandes du championnat. En revanche, le PSG sera handicapé par plusieurs absences puisque les joueurs sud-américains ne seront pas revenus pour cette affiche. De plus, Mbappé, blessé avec les Bleus, pourrait également être indisponible. Avec l'équipe possible du PSG annoncée (Navas - Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes - Gueye, Pereira, Herrera - Rafinha, Wijnaldum, Draxler), Wijnaldum que l'on avait vu buteur à l'Euro pourrait ouvrir son compteur avec le PSG.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Clermont Foot est l’une des surprises de ce début de saison en Ligue 1. Sur la lancée du jeu proposé en Ligue 2, les Auvergnats ont gardé leur concept de jeu et se montrent très intéressants et plaisants dans cette entame. Victorieux à Bordeaux (0-2) lors de la 1journée, Clermont s’est ensuite défait de Troyes (2-0). Malmenés au Groupama stadium par l’Olympique Lyonnais, les Clermontois ont trouvé les ressources pour égaliser en fin de rencontre (3-3). Sur leur lancée, les partenaires d’Ogier ont pris un point à domicile face à Metz (2-2). Le promu occupe actuellement la 3place du classement avec 4 points de retard sur le PSG. A l’instar du PSG, le Clermont Foot pourrait être privé d’élément important puisque le meilleur buteur du club, Mohamed Bayo a été touché jeudi à l'entraînement et a été choqué par le coup d’Etat qui frappe son pays, la Guinée. En revanche, le CFA peut compter sur sa recrue kosovare Elbasan Rashani, auteur déjà de 3 réalisations. De plus, lors de la dernière journée du mercato, Clermont s’est fait prêter l’attaquant lorientais Hamel. Supérieur, le PSG devrait s’imposer face à des Clermontois qui ont toujours réussi à marquer jusqu'à présent cette saison.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !