Pronostic PSG Bordeaux : Analyse, prono et cotes sur le match de Ligue 1

Mbappé buteur pour le PSG face à Bordeaux

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevant en Ligue des Champions mardi avec cette défaite sur la pelouse de Dortmund (2-1), le PSG a cependant encore son destin entre ses mains. Au niveau national, les Parisiens dominent toute la concurrence, eux qui devraient conserver leur titre de champion, et qui peuvent espérer un quadruplé en France (L1, coupe de France et de la Ligue, Trophée des Champions). Sur leurs 13 dernières journées de championnat, le PSG a signé 11 victoires et 2 matchs nuls.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux figure dans le ventre mou de la Ligue 1 (11avant les matchs de samedi). Trop irréguliers, les hommes de Paulo Sousa sont en difficulté face aux cadors du championnat. 2ème meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé a déjà signé 15 buts cette saison en championnat et ce titre de meilleur buteur doit sans doute de faire l’œil à celui qui veut tout gagner. Le prodige devrait être a priori titulaire dans un 11 qui devrait ressembler à ça (Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar - Icardi, Mbappé).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic PSG Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !