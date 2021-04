Pronostic PSG Bayern Munich : Analyse, prono et cotes doublées + 100€ en CASH offerts sur le 1/4 de finale de Ligue des champions

Après leur exploit du match aller, les Parisiens accueillent au Parc des Bavarois diminués. La nouvelle victoire du PSG est doublée à 6,00 face au Bayern !

Le PSG en quête de revanche face au Bayern !

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pour la première fois depuis deux ans, le Bayern a été battu en Ligue des Champions, qui plus à domicile. Ultra-dominé dans cette rencontre, le Paris Saint-Germain a fait preuve d'un incroyable mental et aussi d'une grosse réussite pour s'imposer à l'Allianz face aux Bavarois (2-3). Comme face au Barça lors du 1/8e de finale aller, certains Parisiens ont été héroïques, comme Mbappé encore auteur d'un doublée ou Navas de parades incroyables. Encore décisif samedi face à Strasbourg (1 but et 1 passe décisive), le natif de Bondy est chaud bouillant. En plus de s'être imposé en Alsace (1-4) pour garder ses chances de titre en Ligue 1, le PSG a pu gérer, sortant Navas à la mi-temps alors qu'il menait 3-0. De plus, les internationaux italiens Verratti et Florenzi sont désormais négatifs à la covid et ils devraient faire leur retour pour ce match retour.

Dynamique inverse pour le Bayern qui s'est fait ralentir dans sa course à la Bundesliga par l'Union Berlin samedi (1-1). Ayant déjà perdu Süle et Goretzka sur la 1mi-temps de son match aller contre le PSG, les Bavarois craignent maintenant pour Coman, Boateng et Hernandez. Toujours privé de Lewandowski et Gnabry devant, le Bayern va devoir encore compter en pointe sur l'ancien Parisien Choupo-Moting, déjà buteur mercredi dernier. Comme à l'aller, le PSG va sans doute se retrouver dominé sur ce match aller, mais l'avantage francilien est conséquent et va obliger le Bayern de démarrer pied aux planchers. Ayant géré incroyablement bien leurs quelques situations offensives obtenues en Bavière, les Parisiens, s'ils parviennent de nouveau à faire preuve d'un réalisme chirurgicale devant, pourraient de nouveau s'imposer comme à l'aller.