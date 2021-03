Pronostic Pays de Galles République tchèque : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La République Tchèque sur sa lancée au Pays de Galles

Après avoir manqué le Mondial 2018, le Pays de Galles a fait le nécessaire pour décrocher son ticket pour l'Euro 2021 en terminant second d'un groupe, dominé par la Croatie. Surprise de l'Euro 2016 en France, la sélection galloise est en confiance et vient de remporter son groupe de Ligue des Nations devant la Finlande. Pour son entrée en lice dans ses éliminatoires pour le Mondial 2022, les Gallois se sont inclinés chez le grand favori du groupe, la Belgique (3-1). Harry Wilson avait pourtant ouvert le score, mais les Diables Rouges ont ensuite accéléré et se sont logiquement imposés. Le Pays de Galles a ensuite disputé un match amical face au Mexique avec un succès à la clé face aux hommes de Tata Martino (1-0) sur un but de Moore, pour se préparer à cette confrontation face à la République Tchèque. Lors de cette opposition, Robert Page, qui supplée Ryan Giggs, suite à ses ennuis judiciaires, a aligné une équipe remaniée.

De son côté, la République Tchèque confirme son regain de forme. Absente du Mondial 2018, la sélection tchèque s'est qualifiée pour l'Euro 2021 en terminant 2de son groupe de qualification derrière l'Angleterre. Sur leur parcours, les partenaires de Schick avaient remporté une victoire de prestige face aux Three Lions. Sur leur lancée, les hommes de Silhavy ont remporté leur groupe de Ligue des Nations devant l'Ecosse. Les Tchèques ont débuté de très belle manière ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en explosant l'Estonie (2-6) avec un triplé de Soucek, qui confirme son excellente saison avec West Ham. La République Tchèque a ensuite contenu la Belgique (1-1) dans une rencontre au final assez équilibrée. Alors que les Tchèques étaient privés de 4 joueurs pour cette 2rencontre (le capitaine Darida, le défenseur cadre Kaderabek, le meilleur buteur en activité Schick et le gardien titulaire Pavlenka) en raison de la situation sanitaire, elle devrait pouvoir les récupérer ce mardi. En plein renouveau, les Tchèques semblent en mesure de ramener au moins un point de leur voyage au Pays de Galles privé de ses cadres Ramsey (Juve) et Davies (Tottenham).