Pronostic Pays de Galles Belgique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Pays de Galles Belgique :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

intertitre_petit>La Belgique finit sur une victoire face au Pays de GallesAssurée de participer à la Coupe du Monde 2022, la Belgique arrive au Pays de Galles libérée. De leurs côtés, les Gallois sont eux barragistes. En effet, les partenaires de Gareth Bale comptent 3 points d’avance sur la République Tchèque qui pourrait recoller à égalité de points ce mardi, mais même s'ils finissent finalement 3, ils hériteront d'un ticket de barragiste remporté via la Ligue des Nations. Lors de la dernière journée, les récents huitièmes de finalistes du dernier Euro se sont baladés face à la Biélorussie (5-1) avec notamment un doublé du joueur de la Juventus Aaron Ramsey. Absents des Coupes du Monde depuis 1958, les Gallois vont devoir passer par les barrages pour décrocher leur sésame. Pour la réception de la Belgique, Rob Page devrait aligner sa meilleure équipe avec les Bale, Ramsey, Rodon, Davies, Wilson, Ampadu ou Allen.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Diables Rouges ont assuré leur qualification grâce au succès obtenu à domicile face à l’Estonie (3-1). En l’absence de Romelu Lukaku blessé, le duo Benteke – Carrasco s’est montré à son avantage avec un but et une passe décisive pour chacun de ses éléments. Début octobre, la Belgique avait participé au Final 4 de la Ligue des Nations où elle avait dû se contenter de la dernière place derrière la France, l’Espagne et l’Italie. Impressionnante contre des équipes à sa portée, la sélection belge doit élever son niveau face aux grosses cylindrées. Pour ce rassemblement, Roberto Martinez déplore les absences de Tielemans, Lukaku ou Batshuayi mais peut compter sur les De Bruyne, Carrasco, les frères Hazard, Mertens ou Benteke. Libérés du poids de la qualification, les Belges devraient s’imposer au Pays de Galles, tourné vers les barrages.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays de Galles Belgique encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !