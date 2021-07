Pronostic Pau Nancy : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Pau tient tête à Nancy

Promu en Ligue 2 la saison passée, Pau a connu 6 premiers mois très compliqués. Didier Tholot a profité du mercato hivernal pour recruter des éléments qui ont permis au club béarnais de se sauver. En effet, le club palois a effectué une très belle remontée pour terminer en 14e position, avec 3 points d'avance sur le barragiste. Cet été, Pau a réalisé une très bonne campagne de matchs amicaux avec des succès sur le Pays Basque, Toulouse et Angoulême, pour un nul contre Canet Roussillon. Au niveau de l'effectif, la formation béarnaise a perdu des éléments qui ont permis le maintien à l'image du buteur George, reparti dans son club. Pour combler ces départs, Pau a recruté les milieux Nisic et Silvestre, ainsi que l'attaquant Essende. A noter que depuis qu'ils évoluent dans leur nouveau stade du Nouste Camp, les Palois ont réalisé un excellent parcours à domicile avec 8 victoires et 2 nuls.

A l'instar de Pau, Nancy a connu une première partie de saison dernière laborieuse. Néanmoins, les Lorrains se sont repris dans la seconde partie pour finalement assurer assez facilement leur maintien, avec la 8e place du classement. Depuis la reprise su club par un groupe sino-américain, l'ASNL a décidé de tourner une page et a confié l'équipe à l'allemand Daniel Stendel, qui succède ainsi à Jean-Louis Garcia. Lors de la préparation estivale, la formation lorraine a débuté par un succès à Epinal, avant de faire un nul contre Differdange. Ensuite, Nancy s'est imposé contre Dijon, mais a fini sa campagne de matchs amicaux par une défaite contre Metz et un nul contre Guingamp. Au niveau de l'effectif, la formation nancéenne peut toujours compter sur Biron, meilleur buteur du club la saison passée. En revanche, le prometteur défenseur Christopher Wooh est parti rejoindre le Racing Club de Lens. Solide dans son stade, Pau pourrait tenir tête à une formation nancéenne ambitieuse cette saison.