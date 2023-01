Pronostic Pau Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Pau résiste à Montpellier

Les 32de finale de Coupe de France nous offre plusieurs affiches entre équipes de l'élite et de la Ligue 2. C'est notamment le cas avec Pau qui reçoit Montpellier dans son Nouste Camp. La formation béarnaise évolue pour la 3année consécutive en L2 avec pour objectif de se maintenir. Les hommes de Didier Tholot ont réussi cette mission lors des 2 premiers exercices et sont pour le moment dans leur plan de marche puisqu'ils occupent la 13place du classement, avec 3 points d'avance sur la zone de relégation. Les Palois restent cependant sur deux contre-performances depuis la reprise des compétitions. En effet, les Béarnais ont dans un premier temps perdu à domicile face au Paris FC (0-1) avant de s'incliner chez une formation niortaise qui lutte pour son maintien (2-1). Avant cela, Pau avait connu une excellente série de résultats avec notamment des succès sur Salinieres et Colomiers lors de ses 2 premiers tours de Coupe de France. Dans cette formation, on retrouve l'ancien bordelais Henri Saivet qui se montre souvent décisif sur coup de pied arrêté. En face, Montpellier a un objectif principal qui est le maintien en Ligue 1. Auteur d'une seconde partie de saison catastrophique l'an passé, le club héraultais a plutôt bien lancé cet exercice en décrochant plusieurs victoires précieuses. La mécanique s'est ensuite crispée et a contraint le président Nicollin à licencier Dall'Oglio pour le remplacer par un ancien de la maison, Romain Pitau. Le nouvel arrivé a connu des débuts difficiles mais a vu ses hommes s'imposer au Moustoir face à Lorient à la reprise (0-2) avec des réalisations de Savanier et Wahi. Ce succès a donné un peu d'air au MHSC qui compte 4 points d'avance sur la zone de relégation. Le week-end passé, la formation héraultaise s'est inclinée face à l'OM à la Mosson mais au terme d'un match encourageant (1-2). Equipe de coups, Montpellier va jouer le coup à fond en Coupe de France et devrait s'appuyer sur ses hommes en forme, avec Savanier, Wahi, Nordin ou Mavididi. Sur sa lancée, Montpellier pourrait s'imposer à Pau qui a redémarré par deux défaites.