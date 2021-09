Pronostic Pau Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau s’impose face à un Dunkerque dans le dur

Promu la saison passée, Pau a connu un exercice difficile mais est parvenu à se maintenir grâce à une excellente dernière ligne droite. Pour ce nouvel exercice, les Palois ont nettement mieux débuté avec une sixième place au classement. La formation béarnaise compte 15 points, dont 10 ont été pris dans son Nouste Camp. Redoutable dans son stade, Pau n’a perdu qu’un seul match à la maison depuis l’inauguration du stade dans sa nouvelle version en février, et c'était face au leader Toulouse. Les hommes de Didier Tholot se montrent également plus consistants en déplacement, à l’image de leur opposition à Amiens (2-2) en milieu de semaine, où ses protégés ont arraché le nul en toute fin de match. Le Ghanéen Assifuah est l’atout offensif numéro 1 du FC Pau, dont il est le meilleur buteur avec 4 réalisations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dunkerque était difficilement parvenu à se maintenir la saison passée malgré une entame convenable pour un promu. Cette saison s’annonce encore plus compliquée puisque la formation nordiste végète déjà dans la zone de relégation avec seulement 3 points, à 4 unités du 1relégable. Le bilan des Dunkerquois est sans appel avec 6 défaites et 3 nuls. De plus, lors des 3 dernières journées, les hommes de Romain Revelli n’ont pas été en mesure d’inscrire le moindre but. Battue à Dijon (2-0) le week-end dernier, la formation nordiste s’est ensuite inclinée à domicile face au leader toulousain (0-2). Au plus mal, Dunkerque devrait subir un nouveau revers face à une équipe paloise très forte dans son stade.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"-avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pau Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !