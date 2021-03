Pronostic Pau Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau continue de croire au maintien face à Châteauroux

Depuis quelques semaines, Pau se montre nettement plus cohérent avec d'excellents résultats. En effet, les Béarnais s'étaient notamment imposés face à Guingamp fin janvier et face à Amiens début février. Ensuite, les hommes de Tholot n'avaient pas su confirmer en déplacement où ils s'étaient inclinés face à Nancy (1-0) et Niort (2-1). Dans son stade du Hameau en revanche, le club palois avait tenu tête à la mi-février à une formation du Paris FC qui lutte pour les play-offs (1-1). Et ce week-end, les Palois sont repartis de l'avant et ont réalisé une excellente opération en dominant Le Havre (2-0), ce qui leur permet de rêver au maintien. Avec seulement 2 points de retard sur Guingamp, Pau pourrait sortir de la zone rouge en cas de victoire ce mardi face à une formation de Châteauroux, lanterne rouge de Ligue 2. En face, les carottes semblent être cuites pour la Berrichonne de Châteauroux, qui va selon toute vraisemblance évoluer en National la saison prochaine. En effet, les hommes de Benoît Cauet accusent 8 points de retard sur le premier non relégable, et 6 sur le barragiste, qui n'est autre que Pau. Au regard de la dynamique actuelle des joueurs du Berry, le maintien semble difficilement envisageable. En effet, la Berrichonne n'a remporté qu'une rencontre lors des 16 dernières journées disputées. Ce week-end, les Castelroussins ont été surclassés à domicile par des Nancéens qui luttent également pour leur maintien (défaite 1-4). Bien meilleur ces derniers temps et vainqueur de 2 de ses 3 derniers matchs à domicile, Pau devrait pouvoir disposer de Châteauroux au Hameau et se replacer dans la lutte pour le maintien.