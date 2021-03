Pronostic Parme Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan fait le taf face à Parme

Dix-neuvième de Serie A, Parme a toujours une chance de se maintenir puisqu'il compte 5 points de retard sur la première formation non relégable, le Torino. Les hommes du revenant d'Aversa sont sur une terrible série de 15 journées de championnat sans la moindre victoire. Le bilan est même pire puisque sur cette période, les Parmesans se sont inclinés à 9 reprises. En revanche, les partenaires de Gervinho ont obtenu deux nuls lors des 2 dernières journées face à des adversaires de deuxième partie de tableau : contre l'Udinese (2-2) et La Spezia (2-2). En souffrance, Parme n'a plus remporté de rencontre en championnat depuis son déplacement au Genoa (1-2) fin novembre. Plus mauvaise attaque de Serie A, l'équipe de Karamoh dispose également d'une des pires défenses du championnat.

De son côté, l'Inter semble filer vers le titre de champion d'Italie. Les Intéristes occupent la tête du classement avec 4 points d'avance sur le rival rossonero qui joue mercredi. Eliminés de toutes les coupes, les Nerazzurri se consacrent uniquement à la quête du Scudetto, attendu depuis plus de 10 ans. Les hommes d'Antonio Conte viennent d'enchainer 5 succès consécutifs en Serie A face à Benevento (4-0), la Fiorentina (0-2), la Lazio (3-1), le Milan AC (0-3) et le Genoa (3-0). Ce week-end, les Intéristes ont débuté tambour battant face au Genoa avec un but dès la première minute grâce au duo Martinez, passeur, pour Lukaku, buteur. L'international belge a inscrit son 18e but et n'est plus qu'à une unité de Cristiano Ronaldo. En pleine forme, l'Inter devrait s'imposer face à une formation de Parme dans le dur avec au moins deux buts d'écart comme lors des 5 dernières journées de Serie A pour les Nerazzurri.