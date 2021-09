Pronostic Paris FC Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes contrarie un peu plus le Paris FC

Cette opposition entre le Paris FC et le Nîmes Olympique met aux prises deux équipes qui visent la montée, ou au minimum les play-offs de fin de saison. La saison passée, la formation francilienne s'était inclinée dès son 1er match de barrages face à Grenoble. Déterminé à accrocher l'une des deux premières places qui permet de monter directement en Ligue 1, le club parisien s'est attaché les services de Thierry Laurey. Sous les ordres de l'ancien coach strasbourgeois, l'équipe francilienne a parfaitement lancé sa saison avec 4 succès lors des 5 premières journées (avec un nul). En revanche, la dynamique s'est brisée lors des dernières rencontres avec trois revers consécutifs face à Guingamp, Ajaccio et Sochaux. Les deux dernières défaites sont embêtantes car elles sont intervenues face à des adversaires directs pour la montée.

En face, Nîmes a été relégué de Ligue 1 et a vu plusieurs de ses éléments quitter le club lors de l'intersaison. Bien partis, les Crocos sont restés invaincus lors des 6 premières journées avec des succès importants face à Dijon, Valenciennes et Dunkerque. En revanche, les hommes de Pascal Plancque sont un peu moins bien lors des derniers matchs avec 2 nuls à domicile face à Caen et Amiens, pour une défaite contre Grenoble. Le week-end dernier, Nîmes a été tenu en échec par Amiens aux Costières dans un résultat aux allures de défaite. En effet, les Nîmois menaient de 2 buts à la 88minute avant de voir les Picards inscrire deux buts lors du temps additionnel. Seulement battu une fois depuis le début de saison, Nîmes pourrait résister à une formation du Paris FC qui reste sur 3 défaites consécutives et va enchaîner un 4match en moins de 10 jours.