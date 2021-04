Pronostic Paris FC Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Paris FC – Clermont sans vainqueur

Parti idéalement dans cette nouvelle saison, le Paris FC a longtemps mené la Ligue 2. En effet, les Parisiens ont été leaders lors des 10 premières journées et semblaient partis pour foncer en Ligue 1. La mécanique francilienne s'est ensuite enrayée au point de voir le PFC sortir du Top 5. Les hommes de René Girard se sont repris lors de cette dernière ligne droite en alignant une excellente série de résultats. En effet, les Parisiens sont invaincus lors des 9 dernières rencontres. Le PFC reste sur deux matchs nuls face à Troyes (1-1) et le week-end dernier à Rodez (2-2). Avec seulement deux points d'avance pour eux sur Auxerre, rien n'est joué pour les play-offs.

De son côté, le Clermont Foot réalise une très belle saison et se trouve sur le podium depuis de nombreuses journées. Les Auvergnats ont été impressionnants pendant de longues semaines mais connaissent un contrecoup depuis qu'ils ont été touchés par la Covid. Victorieux d'Amiens (3-0) en milieu de semaine en match de retour, les Clermontois ont dû se contenter du partage des points face au Havre (1-1). Les hommes de Gastien peuvent avoir des regrets car ils ont eu plusieurs opportunités d'ouvrir le score face aux Normands. La suite aurait pu être catastrophique avec l'ouverture du score havraise et l'expulsion de Seidu. Les remplacements effectués par le technicien clermontois ont été judicieux et ont permis aux Auvergnats de revenir au score, malgré leur infériorité numérique, et de limiter la casse. Dans cette dernière ligne droite, le CFA compte quelques absences importantes avec la lourde blessure de Magnin et les incertitudes autour de Gastien et Zedadka. Malgré ces indisponibilités, Clermont reste solide et devrait être en mesure de prendre un point face à une formation du Paris FC qui reste sur deux matchs nuls.