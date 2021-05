Pronostic Paris FC Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC fait le taf face à Chambly

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC Chambly :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l’image de la Ligue 1, la Ligue 2 nous offre des derniers instants passionnants, aussi bien dans la course aux play-offs d'accession que pour le maintien. La rencontre qui oppose le Paris FC à Chambly intéresse justement les deux extrémités du classement. Actuellement, le club parisien occupe la 5place avec 2 points d’avance sur l’AJ Auxerre. Un succès ce samedi assurerait aux Parisiens une place dans les 5 premiers et donc pour les play-offs. Les hommes de René Girard finissent plutôt bien la saison et se sont montrés solides lors des 13 dernières journées avec une seule défaite concédée. Victorieux de Toulouse pour son dernier match à Charléty (3-1), le PFC est allé ensuite prendre un point en Corse face à l’AC Ajaccio (1-1).chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chambly lutte pour son maintien et se retrouve en 19position à égalité de points avec Caen. Les hommes de Bruno Luzi ont donc toujours la possibilité de se sauver voire de décrocher la place de barragiste. A l’instar de leur adversaire du jour, les Camblysiens font une bonne fin de saison et viennent de remporter leurs deux derniers matchs, face au Havre (2-4) et contre Pau (1-0). Revigorés par ses succès, les protégés de Bruno Luzi veulent s’imposer face au Paris FC car dans le même temps, Caen reçoit Clermont et Dunkerque fera face à Toulouse. Tout reste donc ouvert. Très solide cette saison, le Paris FC devrait faire parler sa supériorité pour décrocher une précieuse victoire dans l’optique d’assurer des play-offs.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Paris FC Chambly détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !