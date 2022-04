Pronostic PAOK OM : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa Conférence

L’OM enchaine contre le PAOK

Jeudi dernier, le PAOK Salonique s’est incliné lors du quart de finale aller au stade Vélodrome (2-1) mais a réussi à limiter la casse en inscrivant ce but. Malmenés en première période, les Grecs se sont retrouvés menés de 2 buts à la pause, mais ont refait une partie de leur retard grâce à El Kaddouri. En championnat, le PAOK est actuellement en 2position à 11 points de l’Olympiakos. Le week-end dernier, les joueurs grecs n’ont pas joué et restent sur un revers en ligue grecque face au Panathinaikos (2-1). A domicile, le club de Salonique ne s’est pas montré intraitable lors de la phase de poule de cette Conference League avec des nuls contre Rijeka, le Slovan Bratislava et un revers face à Copenhague. Dans cette équipe, on retrouve des joueurs intéressants avec les Biseswar, zivkovic, Augusto ou Akpom.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique de Marseille est sur une excellente dynamique de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Phocéens ont notamment remporté tous leurs matchs de Conference League que ce soit à domicile ou à l’extérieur, face à Qarbag et face au FC Bâle. Lors du quart de finale aller contre le PAOK, l’OM a largement dominé son adversaire et menait logiquement à la pause de 2 buts, avec un chef d’œuvre de Dimitri Payet. Ensuite, les Marseillais ont connu un coup de moins bien physique qui a permis au PAOK de faire une partie de son retard. Les hommes de Sampaoli peuvent nourrir quelques regrets car ils auraient dû s’imposer avec un avantage plus large. De plus, pour ce déplacement en Grèce, le coach argentin sera privé de son brésilien Gerson mais aussi de Kamara, tous deux suspendus, tandis que le buteur polonais Milik est toujours incertain. En Ligue 1, Marseille a consolidé sa place sur le podium de Ligue 1 en dominant Montpellier sur des buts de Dieng et Under. Le club olympien compte désormais 7 points d’avance sur le 4, le Racing Club de Strasbourg. En grande forme, Marseille devrait refroidir le bouillant public du PAOK Salonique en s’imposant en Grèce.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PAOK OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !