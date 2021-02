Pronostic Osasuna Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville repart de l’avant face à Osasuna

Osasuna accueille le FC Séville en clôture de la 24journée de Liga. Le club basque a connu un départ laborieux mais s’est bien relancé par la suite, ce qui lui permet d’occuper la 14place avec une légère avance de 4 points sur la relégation à l'orée de cette journée. Lesont réussi une très belle prestation face à Grenade (3-1) avant de s’incliner face à un Betis en net regain de forme (1-0). Lors des deux dernières journées, la formation basque a décroché des victoires face à Eibar (2-1) et sur le terrain de Levante (0-1). Si Osasuna est passé lors des dernières semaines de la zone de relégation au milieu de tableau, le maintien est en revanche loin d’être assuré.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Séville est impressionnant depuis le mois de décembre avec 18 matchs disputés lors des différentes compétitions nationales pour un bilan de 15 victoires, 2 nuls et une seule défaite face au leader de la Liga, l’Atletico Madrid. Cette excellente série a permis au club andalou de s’installer dans le Top 4, tout proche du podium. En revanche, la formation sévillane a connu une sévère déconvenue en milieu de semaine en s’inclinant à domicile face au Borussia Dortmund (2-3). Le but de Luuk de Jong en fin de match laisse tout de même entrevoir un espoir de qualification au retour. Exceptionnel notamment il y a 10 jours en Coupe du Roi jeudi dernier face au FC Barcelone (2-0), le FC Séville devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s’imposer au pays Basque face à Osasuna.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Osasuna FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !