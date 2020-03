Pronostic OM Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM plus fort qu’Amiens !

L'Olympique de Marseille réalise une très belle saison. Le club, désormais entraîné par André Villas Boas, occupe la 2place du classement avec 8 points d'avance sur Rennes. Solidement installé, le club phocéen veut conserver son rythme pour décrocher cette fameuse place qualificative pour la Ligue des Champions. Si les Marseillais ont connu un coup d'arrêt face à Nantes en Ligue 1 en s'inclinant au Vélodrome (1-3) et les Phocéens ont réagi le week-end dernier à Nîmes. Emmené par un Dario Benedetto des grands soirs, l'OM s'est imposé aux Costières (2-3) sur un triplé de son attaquant argentin. Malgré son erreur de fin de match, Steve Mandanda a sorti une nouvelle grande prestation dans les cages marseillaises. A défaut de se montrer toujours entraînant, Marseille se montre diablement efficace. De son côté, Amiens souffre et se rapproche chaque journée de la Ligue 2. Les Picards sont avant-derniers avec 5 points de retard sur le barragiste et le premier relégable. Le plus inquiétant est la dynamique amiénoise qui reste sur 15 matchs sans victoire. Les hommes de Luka Elsner ont perdu une rencontre très importante le week-end dernier à domicile face à Metz (0-1). En déplacement, Amiens a remporté un seul match, à Metz le 21 septembre. Pour cette affiche du vendredi soir, nous voyons l'Olympique de Marseille, en grande forme, s'imposer face à des Amiénois dans le dur et en difficulté à l'extérieur.