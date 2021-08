Pronostic Norvège Pays-Bas : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Norvège – Pays Bas avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Norvège – Pays Bas :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Norvège fait partie des sélections qui ont fortement progressé lors des dernières saisons. Cependant, les Norvégiens n’ont pas réussi à se qualifier pour l’Euro en terminant 3de leur groupe de qualification derrière l’Espagne et la Suède, mais aussi en se manquant lors des barrages face à la Serbie. Sur les premières journées des éliminatoires pour le Mondial 2022, jouées avant l'Euro, la Norvège a fait le taf face à Gibraltar (0-3) et le Monténégro (0-1) mais s’est incliné à domicile contre la Turquie (0-3). Le sélectionneur Solbakken s’appuie évidement sur l’explosion d’Haaland, devenu l’un des meilleurs buteurs européens. La Norvège a fière allure puisqu’elle peut également compter sur Odegaard d’Arsenal, King de Watford, Sorloth de la Real Sociedad ou encore le Néo-Rennais Meling.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, les Pays-Bas ont retrouvé les joies d’une compétition internationale cet été lors de l’Euro, après avoir raté France 2016 et Russie 2018. Malheureusement, les Bataves ont vu leur parcours s’arrêter dès les 8de finale face à la République Tchèque (0-2). De Boer n’a pas survécu à cette contre-performance et a été remplacé par Louis Van Gaal, loin de faire l’unanimité aux Pays-Bas. L’ancien coach de l’Ajax ou du FC Barcelone s’appuie sur un groupe relativement similaire à celui de l’Euro avec les Wijnaldum, Dumfries, De Jong, De Ligt, Depay ou Malen mais peut désormais compter sur son capitaine Virgil Van Dijk de retour de blessure. De plus, Van Gaal devrait abandonner le 3-5-2 décrier de De Boer. Mal partis dans ces éliminatoires avec une défaite en Turquie (2-4), les Oranje se sont ensuite repris en dominant la Lettonie (2-0) et Gibraltar (0-7). Les deux sélections s’appuient sur leur potentiel offensif, ce qui devrait nous offrir un match avec des buts de chaque côté, pourquoi pas marqués par Haaland ou Depay qui ont très bien démarré leur saison avec leur club respectif.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Norvège Pays Bas détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !