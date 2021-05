Pronostic Naples Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli finit en trombe face au Hellas Vérone

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Naples Hellas Vérone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Napoli avait signé une belle saison l’an passé avec le gain de la Coppa Italia face à la Juventus. Plutôt bien parti lors de ce nouvel exercice, le club napolitain a ensuite connu un passage délicat au cœur de l’hiver. Eliminé de l’Europa League par Grenade et de la Coupe d’Italie par l’Atalanta, le Napoli finit en revanche très fort cette saison. En effet, lors des 15 dernières journées, la bande à Gattuso ne s’est inclinée qu’une seule fois face à la Juventus (2-1). Impressionnant lors des dernières semaines, le Napoli a enchaîné les prestations de haute volée avec des performances offensives de premier plan. Porté par un Osimhen qui trouve enfin son rythme de croisière, le Napoli assurerait en cas de succès face à Vérone sa place dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Victorieux dernièrement de La Spezia (1-4), l’Udinese (5-1) et la Fiorentina (0-2), les partenaires d’Insigne devraient finir en beauté à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Hellas Vérone finit la saison en roue libre. Avec une seule victoire lors des 12 dernières journées, les hommes de Juric sont déjà tournés vers la saison prochaine. Calé en milieu de tableau, le Hellas ne craint plus rien avec ses 12 points d’avance sur le premier relégable, Benevento. Battu par Crotone (2-1) alors lanterne rouge, le club véronais a ensuite partagé les points avec Bologne (2-2) en clôture de la 37journée de Liga. Pour cette affiche, le Napoli devrait s’imposer face à des Véronais qui ne jouent plus rien mais pourraient marquer comme souvent.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Naples Hellas Vérone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !