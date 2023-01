Pronostic Naples Cremonese : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

Naples sans problème face à Cremones

Les 8de finale de la Coppa Italia nous offrent une affiche déséquilibrée entre le leader de Serie A, le Napoli, et la lanterne rouge, Cremonese. Les hommes de Spalletti réalisent un exercice incroyable et l’ont prouvé une nouvelle fois lors de la réception de la Juventus, vendredi dernier. En effet, les Napolitains ont explosé la Vieille Dame (5-1) dans une rencontre où leur collectif a été superbe. Lors de cette rencontre, Osimhen et Kvaratskhelia s’en sont donnés à cœur joie. Le Nigérian s’est signalé avec un doublé tandis que le Géorgien a offert trois passes décisives. Ce succès offre 9 points d’avance au Napoli sur son 1poursuivant, le Milan AC. Pour affronter la Cremo en 8de finale, Spalletti devrait opérer à quelques changements en titularisant les Raspadori, Lozano, Ndombelé ou Simeone. Malgré cette probable rotation, Naples garde une composition compétitive.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cremonese a été promu cette saison et souffre lors de cet exercice. En effet, les hommes d’Alvini se trouvent en dernière position avec déjà 9 points de retard sur le premier non relégable. La Cremo n’a toujours pas remporté la moindre rencontre de Serie A et reste même sur 4 revers en championnat. Le week-end passé, Cremonese a réagi trop tardivement face à Monza (2-3) en réduisant le score en fin de rencontre par Ciofani et la recrue estivale Dessers. L’attaquant Nigérian a inscrit à cette occasion son 3but. Pour atteindre ces 8de finale, la Cremo s’est défait de Ternana et de Modena, équipes de Serie B, lors des tours précédents. Dans cette affiche qui parait déséquilibrée, le Napoli devrait poursuivre sur son excellente dynamique pour s’imposer facilement.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Napoli Cremonese détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !