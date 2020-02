Pronostic Nancy Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont à la relance à Nancy !

L'AS Nancy Lorraine connaît un coup de mou. Les Lorrains, très solides depuis le début de saison, viennent de s'incliner lors de leurs deux derniers matchs face à Guingamp et Chambly. Dixième de Ligue 2, Nancy fait partie avec Grenoble et Lens des formations qui ont le moins perdu en championnat avec 5 revers. La blessure de l'ancien Stéphanois Vagner, meilleur élément depuis son arrivée en Lorraine, a été préjudiciable pour Nancy. Invaincus à domicile depuis le début de saison, les Nancéens ont connu leur premier faux pas face à Guingamp lors de leur dernière réception. Ils ont enchaîné par une défaite chez le promu Chambly (2-1), enchaînant un 7e match sans succès toutes compétitions confondues.

De son côté, Clermont a également vu une très belle série se terminer. Le revers concédé à domicile contre le Paris FC a mis fin à 12 matchs de championnat sans défaite. Cette dynamique avait permis aux hommes de Gastien de s'immiscer parmi les barragistes. Le Clermont Foot occupe à l'heure actuelle le dernier strapontin pour les barrages avec 5 points d'avance sur le poursuivant direct, Guingamp. En déplacement, les Auvergnats n'ont perdu qu'à deux reprises en championnat, face à Valenciennes et Sochaux. Pour leur dernière sortie, les Clermontois se sont imposés sur le terrain du leader lorientais. A la lutte pour les barrages, Clermont devrait accrocher au moins un nul face à une formation nancéienne calée en milieu de tableau et qui ne gagne plus.