Pronostic Montpellier Lorient : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Match ouvert entre Montpellier et Lorient

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

la saison passée, Montpellier s'est séparé de Michel der Zakarian qui n'est pas arrivé à faire retrouver l'Europe au MHSC. Désormais coaché par Olivier Dall'Oglio, Montpellier a pour l'instant su conserver son duo d'attaquants flamboyants Gaëtan Laborde et Andy Delort, même si ce dernier est annoncé sur le départ. En revanche, le club héraultais a perdu sa charnière centrale avec la fin de contrat des défenseurs historiques Hilton et Congré. Résultat, Montpellier marque toujours beaucoup de buts (5 en 2 journées) mais en encaisse bien trop (6). En effet, après avoir perdu son premier match, face à un OM qui était mené de 2 buts à La Mosson (défaite 2-3 score final), Montpellier est allé cherché un match nul complètement fou à Reims dimanche dernier (3-3). En face, Lorient est également une équipe qui joue un football offensif. C'est d'ailleurs par le jeu que les Lorientais étaient parvenus à se sauver la saison passée. Ce début de saison est très bon pour les Merlus puisqu'ils ont démarré par un bon match nul à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne (1-1), avant de battre vendredi il y a 10 jours une formation monégasques focalisée sur ses tours préliminaires européens (1-0). Comme lors des deux premiers matchs de Montpellier cette saison, on peut s'attendre à assister à une rencontre avec des buts des deux côtés ce dimanche, entre deux équipes qui ne refusent pas le jeu.